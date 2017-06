"Sing meinen Song" zurück auf normaler Flughöhe

© Vox/Markus Hertrich

Nachdem "Sing meinen Song" zuletzt sensationell auf 20 Prozent Marktanteil kletterte, ging es in dieser Woche wieder auf die Werte der letzten Ausgaben zurück. Am späten Abend legte "One Night Song" unterdessen einen ordentlichen Start hin.



28.06.2017 - 09:48 Uhr von Timo Niemeier 28.06.2017 - 09:48 Uhr

Wie aus dem Nichts hat die Vox-Musikshow "Sing meinen Song" in der vergangenen Woche einen neuen Rekord aufgestellt: 2,65 Millionen Zuschauer sorgten damals für 20 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe - einen höheren Wert holte die Show noch nie. Fast wäre es sogar der höchste Marktanteil gewesen, den Vox jemals in seiner Geschichte eingefahren hat. Dass sich das nicht so einfach wiederholen lassen würde, war spätestens da klar, als die deutsche Fußball-Nationalmannschaft im Ersten ins Elfmeterschießen gegen England musste (DWDL.de berichtete).

Tatsächlich ist "Sing meinen Song" eine Woche nach dem tollen Rekord wieder zurück auf normaler Flughöhe: 1,97 Millionen Zuschauer sahen sich die neueste Folge an, 1,31 Millionen davon waren zwischen 14 und 49 Jahren alt. Der Marktanteil in der Zielgruppe lag bei starken 13,7 Prozent. "Die Gentleman-Story" überzeugte danach noch mit 1,48 Millionen Zuschauern und sehr guten 11,5 Prozent.

Um 23 Uhr schickte Vox dann die neue Staffel von "One Night Song - Blind-Date im Wirtz-Haus" auf Sendung, nachdem das Format im April nach einer Folge aufgrund ganz schlechter Quoten wieder aus dem Programm genommen wurde. Jetzt sah es schon deutlich besser aus: Im "Sing meinen Song"-Dunstkreis schalteten 580.000 Menschen ein, der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen betrug 7,6 Prozent. Damit lag "One Night Song" in etwa auf dem Niveau, das auch "Meylensteine" zuletzt auf diesem Sendeplatz erreichte.

Gut verlief der Abend auch für kabel eins, wenn auch auf einem niedrigeren Niveau. "Achtung Abzocke" sahen zur besten Sendezeit 920.000 Menschen, beim jungen Publikum waren damit 5,7 Prozent Marktanteil drin. Das "K1 Magazin" steigerte sich danach sogar noch auf richtig gute 7,9 Prozent, die Reichweite blieb bis 920.000 konstant. RTL II hatte da schon größere Probleme: "Der Trödeltrupp" kam zunächst nur auf 5,0 Prozent, "Die Schnäppchenhäuser Spezial" versagte danach gar mit nur 4,4 Prozent.

Und noch ein kurzer Blick auf One, das sonst ja nicht wirklich mit Quotenerfolgen gesegnet ist. Drei Folgen von "Doctor Who" machten das nun aber doch möglich. Die Reichweite steigerte sich von zunächst 230.000 auf dann 260.000 und schließlich 320.000. Auch die Marktanteile kletterten im Verlauf des Abends von 0,8 auf 0,9 und 1,3 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen waren am Ende sogar 2,6 Prozent Marktanteil drin. "Torchwood" hielt sich am späten Abend noch bei 200.000 Zuschauern sowie 1,1 bei allen und 2,1 Prozent Marktanteil bei den jungen Zuschauern. Das bescherte dann schließlich auch der sonst so schwachen "Tonight Show" gute Quoten. Mit 110.000 Zuschauern lag man sowohl insgesamt als auch bei den 14- bis 49-Jährigen über der Marke von einem Prozent Marktanteil.

Teilen