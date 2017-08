"K11" hilft Sat.1, Matt LeBlanc zieht ProSieben runter

© Sat.1

Nachdem Sat.1 in den letzten Wochen mit dem Drittanbieter-Programm "Grenzenlos" miserable Quoten hinnehmen musste, lief es für "K11" schon ein ganzes Stück besser. Bei ProSieben macht unterdessen die Sitcom-Schiene Probleme.



06.08.2017 - 09:57 Uhr von Uwe Mantel 06.08.2017 - 09:57 Uhr

Nachdem ein Gericht Ende der Woche entschieden hat, dass Sat.1 doch vorerst wieder von der Pflicht befreit wird, die Drittanbieter-Programme zu zeigen - zumindest bis eine Entscheidung im eigentlichen Verfahren gefallen ist - fackelte der Sender nicht lange und nahm "Grenzenlos" aus dem Programm. Das Format hatte am Samstagvorabend in den letzten Wochen nur sehr schwache Marktanteile erzielt, in den vergangenen beiden Wochen noch rund drei Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Nun zeigt Sat.1 stattdessen weitere "K11"-Folgen, die somit ab 17 Uhr im Sechserpack im Einsatz sind. Das lief in jedem Fall deutlich besser. Um 19 Uhr reichte es für 7,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, eine halbe Stunde später wurden 8,3 Prozent Marktanteil erzielt. Das sind nicht gerade Traumwerte, aber ohne Frage ein massiver Aufschwung im Vergleich zu "Grenzenlos".

Einen Aufschwung hätte auch ProSieben nötig, vor allem am Nachmittag, wo ProSieben auch samstags auf Sitcoms setzt - hier streut man anders als unter der Woche aber auch immer wieder Erstausstrahlungen ein. Derzeit trifft das auf "Man with a Plan" zu, die neue Sitcom mit dem aus "Friends" bekannten Matt LeBlanc. Das Interesse daran war allerdings überaus verhalten: Die beiden Folgen ab 16:16 Uhr holten zunächst 4,1 und dann sogar nur 3,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen - indiskutabel schlechte Werte. "The Big Bang Theory" sorgte im Anschluss dann zwar für steigende Marktanteile, brauchte aber eine Stunde um wieder die 10-Prozent-Marke zu knacken.

Asonsten gelang bei den Sitcoms nur "Last Man Standing" am Morgen kurz der Ausflug in die Welt der zweistelligen Marktanteile, alles andere blieb auf sehr magerem Niveau. "Fresh off the Boat" etwa erzielte ab 13:30 Uhr nur zunächst 7,7 und dann 6,7 Prozent Marktanteil mit den beiden Folgen. "Two and a half Men" pendelte danach sogar nur zwischen 6,0 und 7,1 Prozent. Dass sich ProSieben am Sonntag mit einem Tagesmarktanteil von 8,1 Prozent zufrieden geben musste, liegt also auch im Nachmittagsprogramm begründet. Sat.1 kam übrigens nur auf 6,3 Prozent und landete damit hinter RTL, ZDF, ProSieben, Vox und dem Ersten bei den 14- bis 49-Jährigen sogar nur auf Rang 6.

