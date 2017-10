"Kerners Köche" starten mies, Horst Lichter trumpft auf

© ZDF/Stephan Persch

Nach der schon nur enttäuschenden ersten Staffel kehrte "Kerners Köche" am Samstag eine Stunde früher und mit äußerst schwachen Werten zurück. "Bares für Rares" holte anschließend einen neuen Samstags-Bestwert und hilft auch dem "Länderspiegel".



01.10.2017 - 09:44 Uhr von Marcel Pohlig 01.10.2017 - 09:44 Uhr

Mit im Schnitt knapp acht Prozent empfahl sich "Kerners Köche" bei seiner Rückkehr auf dem neuen Sendeplatz am Samstagnachmittag nicht unbedingt für eine Fortsetzung. Das ZDF entschied dennoch anders und schickte am Samstag die zweite Staffel on-air. Knapp eine Stunde früher als zuletzt sahen nun nur noch 670.000 Zuschauer zu. Der Marktanteil fiel zum Start der neuen Ausgaben mit 5,7 Prozent äußerst niedrig aus. Auch beim jungen Publikum konnte Kerner nicht punkten. "Kerners Köche" unterhielt hier nur 90.000 Zuschauer und kam damit nicht über 2,3 Prozent hinaus.

Auf dem ursprünglichen Sendeplatz setzt das ZDF seit einigen Wochen nun auf den Dauerbrenner "Bares für Rares". Damit erreichten die Mainzer an diesem Samstag einen neuen Spitzenwert von 1,97 Millionen Zuschauern. Sehr gute 15,6 Prozent erreichte Horst Lichters Trödelshow auf dem einstigen Problemsendeplatz. Auch das war für die Samstagseinsätze der Sendung ein neuer Bestwert. In der jüngeren Zielgruppe erreichte "Bares für Rares" im Schnitt 200.000 Zuschauer und damit 5,2 Prozent. Der "Länderspiegel" profitiert übrigens von dem nun starken Vorprogramm und lief mit 1,53 Millionen Zuschauern so stark wie seit Februar nicht mehr. Der Marktanteil fiel mit 11,4 Prozent gar so hoch wie seit Juni 2016 nicht mehr aus.

Insbesondere am Nachmittag und Vorabend lief es unterdessen auch für Tele 5 gut. Die gut abgehangene Serie "Relic Hunter – Die Schatzjägerin" erreichte dort zwischen 250.000 und 330.000 Zuschauer und damit insgesamt bereits gute 1,4 bis 2,0 Prozent. In der Zielgruppe wurde die erste Folge von 140.000 Zuschauern gesehen, womit Tele 5 stolze 3,6 Prozent erzielte. Im Verlauf verlor die Serie dann allerdings einige Zuschauer und erreichte mit der zweiten 2,4 Prozent, mit der dritten 1,9 Prozent und mit der vierten Folge noch 1,3 Prozent. In der Primetime lief es dagegen mit nur 80.000 Zuschauern in der Zielgruppe und 0,9 Prozent für "Monster Wolf" eher mau. Insgesamt schalteten 230.000 Zuschauer ein. "They Nest – Tödliche Brut" steigerte sich anschließend aber wieder auf 1,5 Prozent.

Im Duell der beiden Familiensender setzte sich derweil Super RTL am Samstagabend durch. "Werner – Gekotzt wird später" wurde dort von 580.000 Zuschauern gesehen. In der Zielgruppe schalteten dabei 290.000 Zuschauer ein, womit Super RTL einen ordentlichen Marktanteil von dreieinhalb Prozent erzielte. Der Disney Channel erreichte derweil mit "Basil, der große Mäusedetektiv" nur 110.000 Zuschauer und damit nicht mehr als 1,4 Prozent. Auch insgesamt lief es mit 310.000 Zuschauern nicht berauschend.

