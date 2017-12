"Gysi & Schmidt" mit guten Quoten am späten Abend

© MG RTL D

Der n-tv-Jahresrückblick mit Gregor Gysi und Harald Schmidt hat gute Quoten erzielt. Über 300.000 Zuschauer sahen den Talk, einzig bei den Jüngeren tat sich die Sendung etwas schwerer. Größter unter den Kleinen war jedoch DMAX.



27.12.2017 - 09:39 Uhr von Alexander Krei 27.12.2017 - 09:39 Uhr

Vor einem Jahr verzeichnete n-tv mit dem Jahresrückblick von Gregor Gysi und Thomas Gottschalk überzeugende Quoten. Da lag es nahe, erneut einen prominent besetzten Rückblick ins Programm zu nehmen - diesmal mit Harald Schmidt an Gysis Seite. Und erneut können sich die Reichweiten sehen lassen: 310.000 Zuschauer sahen am 2. Weihnachtstag um 23:10 Uhr das Talk-Special "Gysi & Schmidt", sodass der Marktanteil auf sehr gute 1,6 Prozent anzog. Einzig bei den Jüngeren tat sich die Sendung schwerer: Bei den 14- bis 49-Jährigen musste sich der Talk am späten Abend mit nur 0,6 Prozent begnügen.

Größter unter den kleinen Sendern war am 2. Weihnachtstag übrigens DMAX mit einem Tagesmarktanteil von 1,9 Prozent in der Zielgruppe. Möglich machte das die Marathon-Programmierung der Doku-Reihe "Mysterien von oben", die zeitweise auch mehr als zwei Prozent Marktanteil schaffte und damit meist vor "Border Patrol Canada" landete, das bei ProSieben Maxx ebenfalls über weite Strecken des Tages hinweg zu sehen war. Nitro punktete indes vor allem am späten Abend dank der "Eis am Stiel"-Reihe: Auf starke 4,4 Prozent Marktanteil brachte es der sechste Film gegen Mitternacht, nachdem zwei weitere Filme zuvor auf Werte von 1,4 und 2,7 Prozent gekommen waren.

Zufrieden kann man zudem bei Sat.1 Gold sein: Hier ermittelte "Der Bulle von Tölz" in Dauerschleife und war vor allem am Vorabend gefragt. 490.000 Zuschauer sahen um 18:36 Uhr zu, bei den 14- bis 49-Jährigen reichte es - wie schon beim zuvor gezeigten Film - für sehr gute 2,9 Prozent Marktanteil. Um kurz nach 15 Uhr hatte der "Bulle" den Marktanteil sogar zwischenzeitlich auf über 3,5 Prozent getrieben. Bei ZDFneo war es dagegen "Die Schwarzwaldklinik", die beim Publikum punktete: Am Vorabend zog die Reichweite des Klassikers auf bis zu 560.000 Zuschauer an, beim jungen Publikum reichte es zeitweise für stolze 2,6 Prozent Marktanteil.

In der Primetime konnte sich der Spartensender auf sein Krimi-Programm verlassen: 750.000 Zuschauer entschieden sich um für "Der Kommissar und das Meer", ehe eine weitere Folge von 830.000 Zuschauern gesehen wurde. Die "Tatort"-Wiederholung verbuchte zu diesem Zeitpunkt bei One übrigens 430.000 Zuschauer.

