Rekord-Start für "Der Lehrer", aber "Magda" schwächelt

"Der Lehrer" ist so gut wie noch nie in eine neue Staffel gestartet - fast 19 Prozent betrug der Marktanteil der RTL-Serie. Auch "Magda macht das schon!" schlug sich danach gut, tat sich aber ein ganzes Stück schwerer als noch vor einem Jahr.



05.01.2018 - 09:12 Uhr von Alexander Krei 05.01.2018 - 09:12 Uhr

2017 hat "Der Lehrer" die US-Sitcom "The Big Bang Theory" von der Spitze der meistgesehenen Serien in der Zielgruppe verdrängen können und auch der Start der neuen Staffel verlief am Donnerstagabend glänzend. Zwar schalteten insgesamt ein paar Zuschauer weniger ein als beim Staffel-Auftakt im vorigen Jahr, doch in der Zielgruppe fiel der Marktanteil auf Anhieb so gut aus wie noch nie bei einer Rückkehr der Serie. 1,80 Millionen 14- bis 49-jährige Zuschauer trieben den Wert auf starke 18,7 Prozent - klar, dass "Der Lehrer" damit die Spitzenposition belegte.

Insgesamt hatten 2,90 Millionen Zuschauer eingeschaltet, um eine neue Folge der Serie mit Hendrik Duryn in der Hauptrolle zu sehen. An dieses Quoten-Niveau kam "Magda macht das schon!" dagegen nicht heran. Vor einem Jahr noch mit mehr als drei Millionen Zuschauern gestartet, kam die RTL-Sitcom diesmal um 21:15 Uhr nicht über 2,37 Millionen Zuschauer hinaus - damit wurde der bisherige Tiefstwert bereits bei der Rückkehr um über 200.000 Zuschauer unterboten. Die zweite Folge steigerte sich anschließend nur ganz leicht auf 2,39 Millionen.

In der Zielgruppe verzeichneten beide Episoden unterdessen Marktanteile von 14,6 Prozent. Das sind für sich genommen gute Zahlen, die sich oberhalb der RTL-Normalwerte bewegen - und doch tat sich "Magda macht das schon!" auch hier zunächst schwerer als vor einem Jahr. Zwei Wiederholungen der ersten Staffel kamen im Anschluss übrigens noch auf Marktanteile von 12,5 und 12,3 Prozent, ehe sich "Sekretärinnen - Überleben von 9 bis 5" am späten Abend auf bis zu 13,9 Prozent Marktanteil steigerte und damit einmal mehr mit alten Episoden eine recht gute Figur machte.

Während man in Köln also zufrieden sein kann mit den Quoten des Serien-Abends von RTL, sorgten die kleinen Sender am Donnerstag für Sorgenfalten. So erreichte "OP ruft Dr. Bruckner" bei RTLplus um 20:15 Uhr gerade mal 40.000 Zuschauer und einen Marktanteil von 0,1 Prozent beim Gesamtpublikum, Nitro kam mit der Clipshow "Motorheads" nicht über 100.000 Zuschauer hinaus. In der Zielgruppe lag der Marktanteil bei 0,4 Prozent. Auch "Crazy Wheels" blieb anschließend mit nur 0,5 Prozent außerordentlich blass. ProSieben Maxx kam mit "Galileo 360°" dagegen auf gute 1,4 Prozent, bei DMAX lockten "Die Schatzsucher" sogar 2,3 Prozent der 14- bis 49-Jährigen an.

