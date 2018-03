ZDF: "Ku’damm 59" legt zum Finale nochmal zu

© ZDF/Tobias Schult

Der dritte und letzte Teil von "Ku’damm 59" hat noch einmal spürbar mehr Zuschauer angezogen als die ersten beiden Filme, der Tagessieg war dem ZDF damit sicher. So stark wie vor zwei Jahren lief es nun aber nicht mehr.



22.03.2018 - 09:35 Uhr von Timo Niemeier 22.03.2018 - 09:35 Uhr

"Ku’damm 59" hat eine ähnliche Entwicklung wie "Ku’damm 56" genommen und sich von Teil zu Teil steigern können. Das Finale wurde nun von 5,60 Millionen Menschen gesehen, das waren rund 200.000 mehr als noch vor wenigen Tagen bei Teil eins und zwei. Das ZDF sicherte sich damit den Tagessieg und kann sich über starke 17,8 Prozent Marktanteil freuen. Beim jungen Publikum lief es mit 8,8 Prozent ebenfalls rund, hier lag man mit einer Reichweite von 900.000 unter anderem vor der Sat.1-Show "Start Up".

"Ku’damm 59" hat damit von Tag zu Tag zulegen können - das gelang auch schon dem Vorgänger "Ku’damm 56". In diesem Jahr war das Niveau allerdings nicht ganz so hoch. Zur Erinnerung: "Ku’damm 56" startete vor zwei Jahren einst mit 5,57 Millionen Zuschauern und endete mit 6,35 Millionen. Das gelang dem Nachfolger nun zwar nicht, aber dennoch kann man beim ZDF mit der Performance mehr als zufrieden sein.

Das Erste hatte am Mittwoch in der Primetime jedenfalls keine Chance und unterhielt mit der Wiederholung der Krimiromanze "Lösegeld" nur 3,24 Millionen Menschen, das entsprach 10,3 Prozent Marktanteil. Auch "Quizduell" tat sich am Vorabend mit 2,56 Millionen Zuschauern schwerer als zuletzt und fiel damit auf die niedrigste Reichweite der laufenden Staffel, dennoch erzielte Jörg Pilawa gute 12,8 Prozent Marktanteil. "Hubert und Staller" verabschiedete sich danach mit 2,46 Millionen Zuschauern und 9,7 Prozent Marktanteil. Die nun zu Ende gegangene siebte Staffel war mit durchschnittlich 2,55 Millionen Zuschauern die erfolgreichste der Serie, der Marktanteil lag im Mittel bei 9,8 Prozent und damit nur noch ganz knapp im einstelligen Bereich.

Am Nachmittag kam "Sturm der Liebe" auf 1,80 Millionen Zuschauer und 14,2 Prozent, beim jungen Publikum holte die tägliche Serie mit 9,6 Prozent sogar den besten Wert des laufenden Jahres. Aber auch in der Daytime war das ZDF ungleich erfolgreicher, das spiegelt sich auch in den Tagesmarktanteilen wider. Hier kamen die Mainzer auf 15,2 Prozent und sicherten sich damit Rang eins. Das Erste holte nur 9,2 Prozent und landete damit sogar noch hinter RTL, das auf 9,8 Prozent kam.

