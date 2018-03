"Bella Block" verabschiedet sich vor 7 Millionen Zuschauern

© ZDF/Hardy Brackmann

Am Samstagabend nahm Hannelore Hoger nach 25 Jahren Abschied als "Bella Block" - und holte noch einmal hervorragende Quoten: Knapp sieben Millionen Zuschauer schalteten ein, das war die dritthöchste Reichweite in der Geschichte der Reihe.



25.03.2018 - 11:41 Uhr von Uwe Mantel 25.03.2018 - 11:41 Uhr

"Am Abgrund" hieß die letzte Folge von "Bella Block" nach 25 Jahren, aus Quotensicht war sie aber eher am Höhepunkt: 6,99 Millionen Zuschauer sahen sich die letzte Folge der Reihe mit Hannelore Hoger an, das reichte am Samstag für den haushohen Tagessieg. Nur zwei Mal in der 25-jährigen Geschichte hatte "Bella Block" noch ein paar Zuschauer mehr verzeichnet. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag bei 22,7 Prozent, auch bei den 14- bis 49-Jährigen lief es mit 10,7 Prozent Marktanteil für ZDF-Verhältnisse sehr gut. Eine Wiederholung von "Der Kriminalist" konnte im Anschluss dieses Quotenniveau zwar erwartungsgemäß nicht halten, schlug sich mit 3,83 Millionen Zuschauern und 14,2 Prozent Marktanteil aber dennoch ordentlich.

Das Erste leistete allerdings auch keine größere Gegenwehr und setzte lediglich zwei Wiederholungen von "Mordkommission Istanbul" dagegen. Das war eine mäßig gute Idee: Mit 2,82 Millionen Zuschauern waren um 20:15 Uhr nicht mehr als 9,2 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum zu holen. Immerhin blieben die meisten auch im Anschluss dran, was den Marktanteil nach 21:45 Uhr zumindest auf 10,4 Prozent steigen ließ. Bei den 14- bis 49-Jährigen reichte es nur für Werte um die 4-Prozent.

Recht zufrieden sein können mit ihrem Filmabend unterdessen Sat.1 und Vox. "Die Schadenfreundinnen" lag mit 9,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen bei Sat.1 ebenso über dem Senderschnitt wie "Sister Act" mit 8,7 Prozent in der klassischen Zielgruppe bei Vox. RTL II hatte es da schon schwerer und musste sich mit 4,5 Prozent Marktanteil für "Die Wutprobe" zufrieden geben. Da lag auch der Disney Channel gar nicht allzu weit dahinter: "Küss den Frosch" erzielte dort um 20:15 Uhr nämlich hervorragende 4,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen.

Am späteren Abend ging's dann bei RTL II aber sukzessive nach oben: "Fear the Walking Dead" startete um 22:21 Uhr zwar noch mit verhaltenen 5,0 Prozent Marktanteil, die zweite Folge des Abends lag dann schon bei 6,6 Prozent, nach Mitternacht ging's auf über 8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen nach oben.

Teilen