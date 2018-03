"Kitchen Impossible" verabschiedet sich mit Staffelrekord

© Vox / PA / Frank May

Der Bestwert des vorherigen Jahres wurde zwar nicht ganz erreicht, trotzdem kann Vox auch mit der dritten Staffel von "Kitchen Impossible" vollauf zufrieden sein. Zum Abschied setzten sich die Köche auch nochmal knapp gegen "The Voice Kids" durch.



Mit dem Duell gegen Christian Bau endete am Sonntag die dritte Staffel von "Kitchen Impossible". Sie bescherte Vox zwei Monate lang durchweg Marktanteile im zweistelligen Bereich - blieb im Schnitt aber knapp hinter den Vorjahreswerten zurück. So lag der durchschnittliche Marktanteile diesmal bei 11,6 Prozent, die zweite Staffel hatte - obwohl Mälzer dort häufiger aussetzte - im Schnitt 12,2 Prozent Marktanteil erzielt.

Trotzdem kann man bei Vox vollauf zufrieden sein, zumal es zum Abschied nochmal für einen Staffel-Bestwert reichte. Zwei Millionen Zuschauer schalteten diesmal ein, das reichte beim Gesamtpublikum bereits für 6,8 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum. Bei den 14- bis 49-Jährigen lag der Marktanteil bei hervorragenden 13,4 Prozent. "Prominent" erreichte im Anschluss ebenfalls stolze 13,3 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe.

Zum Abschied setzte sich "Kitchen Impossible" damit in der Zielgruppe auch knapp gegen "The Voice Kids" durch, das in Sat.1 mit 12,4 Prozent Marktanteil aber ebenfalls den besten Marktanteil seit knapp einem Monat erzielte. 2,52 Millionen Zuschauer zählte die Castingshow insgesamt. In Unterföhring kann man sich zudem wieder über starke Quoten für "The Biggest Loser" freuen, das am Vorabend 13,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte. 1,88 Millionen Zuschauer sahen hier insgesamt zu.

Nachdem Vox am Sonntagvorabend zuletzt ungewohnte Schwächen gezeigt hatte, sah es auch dort in dieser Woche besser aus. "Biete Rostlaube, suche Traumauto" steigerte sich im Vergleich zur Vorwoche deutlich um über zwei Prozentpunkte auf nun 9,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. "Ab ins Beet!" kam im Anschluss auf einen Marktanteil von 8,2 Prozent. Eher ernüchternd waren hingegen die Zahlen am Vorabend für RTL, das mit einem "Vermisst Spezial - Das große Wiedersehen" bei 10,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen landete - gleichauf mit "Galileo", das bei ProSieben ebenfalls 10,3 Prozent Marktanteil erzielte.

