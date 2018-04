Vox: "Dschungel Dinner" enttäuscht mit schwachen Quoten

© MG RTL D / Severin Schweiger

Gegen starke Film-Konkurrenz konnte Vox am Ostersonntag mit seinem "Perfekten Dschungel Dinner" nicht viel ausrichten, erst am späten Abend zogen die Quoten an. kabel eins erwischte dagegen mit seinen Film-Klassikern einen guten Tag.



02.04.2018 - 09:42 Uhr von Alexander Krei 02.04.2018 - 09:42 Uhr

Wer sich ins Dschungelcamp begibt, muss auch mit einer Teilnehme beim "Perfekten Dinner" rechnen. Für Vox war das trotz rückläufiger Quoten stets ein schöner Erfolg - so verzeichneten die beiden Folgen der Kochshow im vergangenen Jahr Marktanteile um acht Prozent. Diesmal tat sich das erste von zwei "Dschungel Dinnern" allerdings reichlich schwer: Gegen starke Film-Konkurrenz kam die dreistündige Sendung am Ostersonntag auf gerade mal 1,05 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 4,9 Prozent in der Zielgruppe.

"Das perfekte Dschnungel Dinner" bewegte sich damit deutlich unterhalb des Senderschnitt. Zum Vergleich: 2017 hatten noch über eine halbe Million mehr eingeschaltet, 2016 verzeichnete die Show sogar knapp 1,8 Millionen Zuschauer. Erstaunlich: "Prominent!" erreichte am Sonntag im Anschluss an das "Dinner" sogar eine höhere Reichweite. 1,23 Millionen Zuschauer sahen das Magazin, das auch bei den 14- bis 49-Jährigen mit einem Marktanteil von 8,9 Prozent zu überzeugen wusste.

Noch schlechter als für Vox lief es am Ostersonntag in der Primetime für RTL II, wo "Terminator 2" gerade mal 770.000 Zuschauer unterhielt und für einen Marktanteil von 3,3 Prozent in der Zielgruppe sorgte. "Total Recall" steigerte sich danach aber zumindest auf 5,1 Prozent und kam damit in die Nähe der Normalwerte des Senders. kabel eins erreichte derweil mit dem Western-Klassiker "Die rechte und die linke Hand des Teufels" zunächst 1,13 Millionen Zuchauer und recht magere 4,6 Prozent Marktanteil, verbesserte sich mit "Vier Fäuste für ein Halleluja" anschließend aber auf gute 6,1 Prozent.

Schon am Vorabend setzte kabel eins mit "Vier Fäuste gegen Rio" auf einen Streifen mit Bud Spencer und Terence Hill und konnte damit bei 1,02 Millionen Zuschauern punkten. In der Zielgruppe überzeugte die Komödie mit 7,3 Prozent Marktanteil. Am Morgen hatten "Die Miami Cops" bereits starke 9,6 Prozent eingefahren, auch "Der Supercop" war danach mit 9,2 Prozent erfolgreich. Später trugen zudem zwei "Beverly Hills Cop"-Filme dazu bei, dass kabel eins am Sonntag mit einem sehr guten Tagesmarktanteil von 6,5 Prozent noch vor Vox auf dem vierten Rang landete.

Teilen