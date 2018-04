Neue RTL-Serie "Jenny" schon am ersten Abend einstellig

© MG RTL D / Benno Kraehahn

Mit "Jenny - echt gerecht!" feierte der nächste Serien-Neustart bei RTL Premiere, doch mit weniger als zwei Millionen Zuschauern hielt sich das Interesse in Grenzen. Die Champions League im Gegenprogramm dürfte den Auftakt erschwert haben.



04.04.2018 - 08:52 Uhr von Alexander Krei 04.04.2018 - 08:52 Uhr

Bei RTL wird man sich die Frage stellen müssen, ob es wirklich eine gute Idee war, die neue Anwaltsserie "Jenny - echt gerecht!" in Konkurrenz zu einem Champions-League-Spiel des FC Bayern München anlaufen zu lassen. Die Fußball-Konkurrenz hat den Start des Formats jedenfalls gewiss nicht erleichtert. Gerade mal 1,82 Millionen Zuschauer schalteten um 20:15 Uhr ein, um die erste Folge der Serie zu sehen. Immerhin: Wer einmal dabei war, blieb dann auch bei der zweiten Folge dran: Deren Reichweite ging nur leicht auf 1,72 Millionen Zuschauer zurück.

Wirklich zufrieden kann man bei RTL damit freilich nicht sein, schließlich bewegten sich die Marktanteile beim Gesamtpublikum bei weniger als sechs Prozent. Und auch in der Zielgruppe musste sich der Kölner Sender zeitweise mit einem einstelligen Wert begnügen: Während die Auftakt-Folge mit 1,09 Millionen 14- bis 49-jährigen Zuschauern immerhin noch auf 11,2 Prozent Marktanteil kam, blieb die zweite Folge bei lediglich 9,4 Prozent hängen. Eine alte "Doctor's Diary"-Folge steigerte sich später immerhin wieder auf 11,5 Prozent.

Verglichen mit ProSieben war RTL am Dienstagabend allerdings noch einigermaßen gut bedient. Dort erreichte eine alte "Simpsons"-Folge um 20:15 Uhr gerade mal 790.000 Zuschauer, in der Zielgruppe lag der Marktanteil bei mageren 6,7 Prozent. Eine weitere Folge bewegte sich anschließend auf ähnlichem Niveau. In diesem Umfeld fiel die neue US-Serie "The Orville" schließlich auf ein neues Tief - mit 1,01 Millionen Zuschauern sowie 7,0 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe war für die Sci-Fi-Comedy nicht viel zu holen.

Für den Tiefpunkt des Abends sorgte jedoch "Family Guy", das danach zeitweise nur 5,0 Prozent Marktanteil schaffte. Kaum besser sah es zu dieser Zeit für Sat.1 aus, wo "Akte 20.18" nicht über 6,2 Prozent hinauskam. Zuvor hatte die Schweighöfer-Komödie "Der Nanny" solide 8,2 Prozent Marktanteil geschafft, mehr als 1,59 Millionen Zuschauer waren aber auch hierfür nicht drin. Und so muss man bei Sat.1 einmal mehr in die Morgenstunden schauen, um einen echten Erfolg zu finden: Mit 17,1 Prozent Marktanteil konnte sich der Sender einmal mehr auf sein "Frühstücksfernsehen" verlassen.

