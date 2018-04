"Köln 50667" & "Mein Lokal, Dein Lokal" stark wie Jahre nicht

© RTL II

07.04.2018 - 09:42 Uhr von Uwe Mantel 07.04.2018 - 09:42 Uhr

Bei RTL II kann man sich heute über eine gelungen Freitags-Primetime freuen. Die Filme "Hellboy" und "Ghost Rider: Spirit of Vengeance" erzielten mit 6,9 und 7,1 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe erfreulich gute Zahlen. So richtig Freude macht aber der Blick auf den Vorabend. Dort zeigten sich die Soaps "Berlin - Tag & Nacht" und vor allem "Köln 50667" so erfolgreich wie schon lange nicht mehr.

"Köln 50667" trumpfte am Freitag mit einem Marktanteil von 13,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen auf - das war der beste Wert für die Serie seit Juli 2014. Zu verdanken ist das vor allem der Tatsache, dass es RTL II gelang, die "Köln 50667"-Fans trotz des sonnigen Wetters vor den Fernseher zu locken - denn die absoluten Reichweiten waren mit 690.000 Zuschauern insgesamt, davon 540.000 aus der Altersgruppe 14-49 nicht außergewöhnlich hoch. Die Treue der Zuschauer machte in dem Fall also den Rekord aus. Auch für "Berlin - Tag & Nacht" lief es im Anschluss sehr gut, der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen belief sich auf 11,7 Prozent in der Zielgruppe, das lag nah am Jahresbestwert. 880.000 Zuschauer hatten insgesamt eingeschaltet.

Noch erstaunlicher ist aber der Turnaround, den kabel eins am Vorabend hingelegt hat. Eigentlich sollte "Mein Lokal, Dein Lokal" dort schon von anderen Formaten abgelöst werden, nachdem die Quoten zwischenzeitlich klar in den roten Bereich abgesackt waren. Doch die Macher haben erfolgreich am Format gearbeitet: Seit längerem laufen dort nun die Spezialfolgen "Der Profi kommt", in denen sich die Restaurant-Chefs nicht nur gegenseitig besuchen und bewerten, sondern auch noch Profi-Koch Mike Süsser dabei ist und Restaurants und Geschehen kommentiert.

Das hat geholfen: Im Februar stieg der durchschnittliche Marktanteil bereits wieder über die 5-Prozent-Marke, im März ging's weiter auf im Schnitt 5,7 Prozent nach oben - und im April könnte auch dieser Wert fallen. Das Format hat in der nachösterlichen Wochen nämlich gerade einen der besten Wochen-Schnitte in seiner Geschichte erzielt. Im Schnitt reichte es für 7,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Am Dienstag reichte es für hervorragende 8,2 Prozent, am Freitag waren immerhin noch 6,4 Prozent drin. "Achtung Kontrolle" kann da nicht mithalten, lief am Freitag mit 5,1 Prozent Marktanteil aber immerhin ebenfalls solide.

