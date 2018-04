ARD lässt Konkurrenz mit DFB-Pokal weit hinter sich

© Das Erste

Die Begegnung zwischen Leverkusen und Bayern München im Halbfinale des DFB-Pokals ist auf großes Interesse gestoßen. Über acht Millionen Zuschauer sahen das Spiel alleine im Ersten. Die Konkurrenz hatte angesichts dessen wenig zu melden.



18.04.2018 - 08:46 Uhr von Alexander Krei 18.04.2018 - 08:46 Uhr

Der deutliche 6:2-Erfolg des FC Bayern über Bayer Leverkusen war aus Quotensicht ein voller Erfolg. 8,23 Millionen Zuschauer verfolgten die Live-Übertragung des DFB-Pokal-Halbfinals am Dienstagabend alleine im Ersten und trieben den Marktanteil auf hervorragende 28,2 Prozent. Einen neuen Saison-Rekord verpasste die Partie somit nur knapp: Als die Bayern im Dezember Borussia Dortmun aus dem Wettbewerb warfen, hatten noch ein paar Zuschauer mehr eingeschaltet.

Die Konkurrenz hatte derweil nichts zu melden: So konnte das ZDF als stärkster Verfolger nicht mal halb so viele Menschen vor den Fernseher locken wie der DFB-Pokal. Dort schlug sich eine "Rosamunde Pilcher"-Wiederholung mit 3,77 Millionen Zuschauern sowie 12,4 Prozent Marktanteil dennoch kurioserweise besser als die sonst auf diesem Sendeplatz gezeigten Reportagen und das Politmagazin "Frontal 21", die zugunsten des Fußballs in dieser Woche pausierten.

Den Tagessieg verbuchte die ARD aber nicht nur beim Gesamtpublikum, sondern auch bei den 14- bis 49-Jährigen, wo 2,49 Millionen Zuschauer einem ähnlich starken Marktanteil von 25,9 Prozent entsprachen. Erfolgreich war der Sender auch mit dem Drumherum: So kam die Vorberichterstattung bereits auf 5,26 Millionen Zuschauer, die "Tagesthemen" in der Halbzeitpause wurden von 7,43 Millionen gesehen und verzeichneten bei Jung und Alt jeweils mehr als 23 Prozent Marktanteil.

Die starken Quoten hatten zur Folge, dass Das Erste am Dienstag dann auch in der Endabrechnung Tagessieger war. So lag der Sender beim Gesamtpublikum mit starken 15,2 Prozent Marktanteil vor dem ZDF und auch bei den 14- bis 49-Jährigen gab's noch vor RTL und ProSieben die Spitzenposition - hier wurden 12,2 Prozent erzielt. Zufrieden kann man aber auch bei Sky sein, wo das Spiel ebenfalls zu sehen war: Weitere 450.000 Zuschauer waren dort dabei, in der Zielgruppe lag der Marktanteil bei immerhin 2,9 Prozent.

