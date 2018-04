"Sarah Kohr" schlägt mit mehr als 7 Mio Zuschauern ein

© ZDF/Marion von der Mehden

Schöner Erfolg für das ZDF am Montag: Mehr als sieben Millionen Menschen haben sich den Film "Sarah Kohr - Mord im Alten Land" angesehen. Beim jungen Publikum musste man sich nur RTL geschlagen geben.



24.04.2018 - 09:00 Uhr von Timo Niemeier 24.04.2018 - 09:00 Uhr

2014 ist Lisa Maria Potthoff schon einmal als Ermittlerin "Sarah Kohr" zu sehen gewesen. Der Film "Der letzte Kronzeuge - Flucht in die Alpen" erreichte damals 5,68 Millionen Zuschauer und war damit ein voller Erfolg für den Sender. Nun hat das ZDF der Reihe einen festen Namen gegeben und mit dem zweiten Fall sogar noch deutlich mehr Zuschauer begeistern können. "Sarah Kohr - Mord im Alten Land" verfolgten am Montag zur besten Sendezeit 7,33 Millionen Menschen, der Marktanteil lag bei starken 23,9 Prozent.

Und auch bei jungen Publikum war der Film äußerst gefragt: 1,10 Millionen Zuschauer im Alter zwischen 14 und 49 Jahren sorgten in dieser Altersklasse für sehr gute 11,2 Prozent. Damit musste "Sarah Kohr" nur RTL den Vortritt lassen, insgesamt reichte es natürlich locker für den Tagessieg. Kein Erfolg war bis zum Schluss dagegen der BBC-Dreiteiler "Hard Sun", der am Montag zu Ende gegangen ist. Auch den letzten Teil sahen sich nur 1,41 Millionen Menschen an, der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag bei 8,3 Prozent. Recht zufrieden sein kann man auch beim Ersten, das mit der Naturdoku "Der Kleine Panda" 3,29 Millionen Menschen unterhielt, damit waren 10,8 Prozent Marktanteil drin. "Hart aber fair" fiel im Anschluss auf 2,70 Millionen Zuschauer und 9,1 Prozent. Und noch ein Blick auf den Vorabend, wo um 18 Uhr die neue Staffel von "Gefragt - gejagt" gestartet ist: Mit 2,43 Millionen Zuschauern und 14,7 Prozent Marktanteil lag das Quiz auf Anhieb über dem Senderschnitt. Auch beim jungen Publikum lief es mit 8,1 Prozent schon recht gut. Insgesamt war es aber ein sehr eindeutiger Tag: Weil das ZDF auch am Nachmittag und am Vorabend dominierte, kamen die Mainzer auf einen Tagesmarktanteil in Höhe von 14,8 Prozent. Das Erste musste sich auf Rang zwei mit nur 9,9 Prozent begnügen.

