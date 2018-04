Schwache Senioren-Kuppelei erschwert Leischik-Rückkehr

© Sat.1/Tim Biggs

Die neue Sat.1-Kuppelshow "Hotel Herzklopfen" hat nach dem schwachen Start noch weiter an Boden verloren und damit auch "Bitte melde dich" den Start erschwert. Am Nachmittag konnte sich RTL derweil auf die Formel 1 verlassen.



30.04.2018 - 09:10 Uhr von Alexander Krei 30.04.2018 - 09:10 Uhr

Wo "The Biggest Loser" in den vergangenen Wochen für hohe Marktanteile sorgte, war am Sonntag erstmals seit vielen Monaten wieder Julia Leischik zu sehen. Doch noch sind die Quoten ihrer Vermissten-Suche "Bitte melde Dich" stark ausbaufähig: Zwar lief es auf dem Sendeplatz um 18:55 Uhr mit 2,36 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 10,6 Prozent überzeugend, doch in der Zielgruppe kam das Format bei seiner Rückkehr nicht über magere 7,4 Prozent Marktanteil hinaus.

Damit lief es aber immerhin besser als für die neue Senioren-Kuppelshow "Hotel Herzklopfen - Spät verliebt!", die sich nach dem ohnehin schon wenig berauschenden Start diesmal noch schwerer tat. Gerade mal 620.000 Zuschauer fanden um 17:55 Uhr Gefallen an der Sendung, die in der Zielgruppe noch dazu mit 5,3 Prozent Marktanteil völlig unter die Räder geht. Damit schaffte am Sonntag übrigens nicht eine einzige Sat.1-Sendung einen zweistelligen Marktanteil.

Deutlich besser bedient war da schon Vox, das am Vorabend mit seiner Dokusoap "Ab ins Beet!" auf gute 10,2 Prozent Marktanteil kam und damit deutlich vor dem ProSieben-Magazin "Galileo" lag. Das kam nicht über 8,0 Prozent hinaus, obwohl "Galileo Big Pictures" im Vorfeld noch gute 10,8 Prozent eingefahren hatte. Zufrieden kann man dagegen bei RTL sein, wo "Comeback oder weg?" mit 13,6 Prozent Marktanteil überzeugte und sich gegenüber der Vorwoche leicht steigern konnte.

Am Nachmittag war zudem bereits auf die Formel 1 Verlass: Der Große Preis von Aserbaidschan verzeichnete im Schnitt 5,09 Millionen Zuschauer und damit ähnlich viele wie vor einem Jahr. Beim Gesamtpublikum lag der Marktanteil bei starken 36,5 Prozent, in der Zielgruppe wurden 31,8 Prozent gemessen. Nicht zuletzt deshalb ging RTL am Sonntag dann auch als Tagesmarktführer bei den 14- bis 49-Jährigen hervor: Mit 12,1 Prozent Marktanteil lagen die Kölner in der Zielgruppe vor ProSieben mit 10,0 Prozent, Vox landete mit 8,1 Prozent auf Rang drei.

Teilen