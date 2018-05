"Team Ninja Warrior" stürzt auf einen neuen Tiefstwert

© MG RTL D / Stefan Gregorowius

In der vergangenen Woche hat es noch so ausgesehen, als würde sich "Team Ninja Warrior" nach dem schwachen Start fangen können. Nun folgte allerdings der nächste Rückschlag, die Konkurrenz war am Sonntagabend aber auch sehr stark.



07.05.2018 - 09:19 Uhr von Timo Niemeier 07.05.2018 - 09:19 Uhr

"Team Ninja Warrior" hat am Sonntag bei RTL gegen starke Konkurrenz einen neuen Tiefstwert eingefahren. Mit nur 880.000 Zuschauern aus der werberelevanten Zielgruppe waren lediglich 8,7 Prozent Marktanteil drin. Damit lag man sogar noch unter dem enttäuschenden Auftakt-Wert von 9,0 Prozent. In der vergangenen Woche steigerte sich die Show auf 12,6 Prozent, dieser Aufwärtstrend wurde nun direkt unterbrochen. Insgesamt sahen am Sonntag 1,45 Millionen Menschen zu, auch das ist ein neues Tief.

Für RTL-Verhältnisse ungewöhnlich: "Spiegel TV" erzielte am späten Abend mit 9,8 Prozent einen höheren Marktanteil als das Programm in der Primetime. Recht gut lief es für "Comeback oder weg?", das am Vorabend auf 1,63 Millionen Zuschauer und 13,6 Prozent Marktanteil kam. Aber auch damit konnte RTL nicht verhindert, dass der Tagesmarktanteil bei nur 8,4 Prozent lag. Damit musste man ProSieben den Vortritt lassen, mit 11,1 Prozent sah es dort deutlich besser aus.

Zu verdanken hat das ProSieben vor allem seinem starken Line-Up ab 20:15 Uhr: Der Film "Kingsman: The Secret Service" bescherte dem Sender starke 15,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, 2,48 Millionen Menschen sahen zu. Und auch mit "Sherlock Holmes" waren im Anschluss noch sehr gute 15,1 Prozent drin. Der Tagessieg bei Jung und Alt ging allerdings wenig überraschend an den "Tatort" im Ersten: Die Kölner Ermittler unterhielten 9,37 Millionen Menschen, 2,49 Millionen von ihnen waren zwischen 14 und 49 Jahren alt. Der Marktanteil beim jungen Publikum betrug starke 23,1 Prozent, insgesamt waren sogar 29,0 Prozent drin. Zufrieden sein kann man aber auch beim ZDF, wo der Film "Frühling - Wenn Kraniche fliegen" auf 5,20 Millionen Zuschauer kam und damit 16,1 Prozent Marktanteil holte. Auch bei den 14- bis 49-Jährigen lag der Film mit 7,5 Prozent über ZDF-Schnitt.

