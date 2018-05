"Trucker Babes" verabschieden sich mit Quoten-Bestwert

© kabel eins

Bei kabel eins kann man zufrieden auf die Quoten-Entwicklung seiner "Trucker Babes" blicken. Die vorerst letzte Folge fuhr am Sonntag sogar einen neuen Rekordwert ein. Bei Vox ging es für "Grill den Profi" ebenfalls leicht nach oben.



14.05.2018 - 09:20 Uhr von Alexander Krei

Der Sonntagabend ist bekanntlich ein besonders hart umkämpfter Abend. Das bekam besonders kabel eins in den vergangenen Jahren immer wieder zu spüren, doch mit der Reportage-Reihe "Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand" scheint der Sender jetzt ein Erfolgsrezept gefunden zu haben. Die Quoten entwickelten sich in den vergangenen Wochen jedenfalls gut - gleich drei Mal in Folge konnten trotz starker Konkurrenz mehr als sechs Prozent Marktanteil erzielt werden.

Zum Abschied reichte es sogar für einen Bestwert: 640.000 Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren trieben den Marktanteil der auf drei Stunden ausgedehnten Sendung auf 6,6 Prozent. Insgesamt schalteten 1,13 Millionen Zuschauer ein. Der erfolgreiche Vorlauf half schließlich auch dem Magazin "Abenteuer Leben am Sonntag", das im Anschluss noch 6,5 Prozent Marktanteil schaffte. Insgesamt blieben am späten Abend 470.000 Zuschauer dran.

Weil es tagsüber allerdings über weite Strecken eher überschaubar lief, musste sich kabel eins am Sonntag mit einem Tagesmarktanteil von 5,2 Prozent begnügen, was allerdings noch reichte, um sich gegen RTL II durchzusetzen. Deutlich gefragter war Vox, das mit 7,1 Prozent auf dem vierten Rang landete. Beliebt war hier etwa der Vorabend, wo "Einmal Camping, immer Camping" auf 8,7 Prozent Marktanteil kam und "Ab ins Beet" anschließend sogar 9,9 Prozent holte.

In der Primetime bewegte sich "Grill den Profi" unterdessen leicht über dem Quoten-Niveau der Vorwoche und kam auf 1,35 Millionen Zuschauer sowie 7,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. "Prominent!" steigerte sich im Anschluss auf starke 10,1 Prozent.

