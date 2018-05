Sat.1: "Luke" kann sich wieder spürbar steigern

© Sat.1/Willi Weber

Nach dem Tiefstwert in der vergangenen Woche hat sich "Luke! Die Schule und ich" an diesem Freitag wieder deutlich verbessert präsentiert. Der Tagessieg ging dennoch an RTL. Schlecht verlief der Abend dagegen für ProSieben.



19.05.2018 - 09:24 Uhr von Timo Niemeier 19.05.2018 - 09:24 Uhr

Mit 10,4 Prozent Marktanteil in der werberelevanten Zielgruppe hat "Luke! Die Schule und ich" in der vergangenen Woche einen neuen Tiefstwert aufgestellt. An diesem Freitag lief es nun wieder deutlich besser: 960.000 junge Menschen sahen sich die neueste Ausgabe an und sorgten für einen Zielgruppen-Marktanteil in Höhe von 11,9 Prozent. Insgesamt sahen 1,55 Millionen Menschen zu. Das half auch der "Faisal Kawusi Show", die mit 9,1 Prozent über dem Senderschnitt lag und sich ebenfalls spürbar erholt zeigte.

Der Tagessieg beim jungen Publikum ging dennoch an RTL: "Let’s Dance" kam auf 1,26 Millionen Zuschauer im Alter zwischen 14 und 49 Jahren und brachte es damit auf 15,9 Prozent Marktanteil. Auch insgesamt lief es mit 3,55 Millionen Zuschauern und 13,7 Prozent sehr gut. Das "Exclusiv Spezial" erreichte am späten Abend noch 13,2 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Überhaupt nicht rund lief es derweil für ProSieben: Mit dem Film "Maze Runner" waren nur 7,8 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum drin, 1,23 Millionen Menschen schalteten ein. "Underworld 4" verbesserte sich im Anschluss auf 8,8 Prozent, aber auch damit wird man beim Sender kaum zufrieden sein. So musste sich ProSieben am Freitag dann auch mit einem Tagesmarktanteil in Höhe von 8,6 Prozent zufrieden geben. Damit landete man sogar hinter Sat.1 (8,9 Prozent), RTL war die Tagesmarktführerschaft mit 12,8 Prozent ohnehin nicht zu nehmen.

Teilen