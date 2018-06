Promi-"Ninjas" landen hinter "Tatort" und "Star Trek"

© MG RTL D / Stefan Gregorowius

Die Promi-Version von "Team Ninja Warrior Germany" hat RTL am Sonntag zwar hauchdünn neue Bestwerte beschert, doch an die Spitze setzte sich einmal mehr der "Tatort". Dagegen kam letztlich auch ein neuer "Star Trek"-Film bei ProSieben nicht an.



04.06.2018 - 08:51 Uhr von Alexander Krei 04.06.2018 - 08:51 Uhr

Eine Woche nach dem Finale der ersten Staffel von "Team Ninja Warrior Germany" ließ RTL am Sonntagabend die Promis gegeneinander antreten. Die gute Nachricht für den Sender: Die knapp dreistündige Show verzeichnete leicht bessere Quoten als zuletzt. Die schlechte: Am Ende reichte es trotzdem nur für den dritten Rang in der Primetime. 1,22 Millionen 14- bis 49-jährige Zuschauer entsprachen einem ordentlichen, wenn auch nicht überragenden Marktanteil von 12,6 Prozent in der Zielgruppe.

Insgesamt schalteten 2,18 Millionen Zuschauer ein und damit 100.000 mehr als vor einer Woche. Die Action-Spielshow mit Frank Buschmann, Jan Köppen und Laura Wontorra musste sich damit der Free-TV-Premiere von "Star Trek Beyond" geschlagen geben, die es bei ProSieben auf 2,47 Millionen Zuschauer sowie 13,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe brachte. Am "Tatort" kamen letztlich aber beide Privatsender nicht vorbei.

Der neue Fall aus München setzte sich nicht nur beim Gesamtpublikum mit 7,65 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 25,2 Prozent an die Spitze, sondern war auch beim jungen Publikum nicht zu schlagen. 2,39 Millionen 14- bis 49-Jährige entsprachen hervorragenden 23,7 Prozent Marktanteil. Stärkster Gesamt-Verfolger war das ZDF-Melodram "Katie Fforde: Ziemlich beste Freundinnen", das von 4,24 Millionen Zuschauern gesehen wurde.

Für Sat.1 lief es am Sonntagabend dagegen nicht berauschend: Nur 1,33 Millionen Zuschauer entschieden sich für "Stirb langsam - Jetzt erst recht", mehr als ein Marktanteil von 6,1 Prozent war in der Zielgruppe nicht drin. Gefragter war "Jurassic Park 3", das bei RTL II mit 7,1 Prozent zu überzeugen wusste. Der Sender reihte sich damit noch vor "Grill den Profi" ein: Die Vox-Show kam diesmal auf 1,27 Millionen Zuschauer sowie 6,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen.

