Starkes Fußball-Special: "WWM" bleibt weiter im Aufwind

© MG RTL D / Stefan Gregorowius

Für "Wer wird Millionär?" läuft es nach einer zwischenzeitlichen Schwächephase derzeit wieder prima. Am Montag verbuchte das Quiz mit einem Fußball-Special starke Quoten. Ganz vorne lag jedoch wieder das ZDF - mit einer Krimi-Wiederholung.



05.06.2018 - 08:57 Uhr von Alexander Krei 05.06.2018 - 08:57 Uhr

Wenige Tage vor Beginn der Weltmeisterschaft stand "Wer wird Millionär?" am Montagabend ganz im Zeichen des Fußballs - eine gute Entscheidung, wie der Blick auf die Quoten zeigt. Nachdem das Quiz in den vergangenen Wochen bereits mit Lehrer-, Generationen- und Zocker-Specials punktete, lief es auch diesmal wieder überaus gut. 1,34 Millionen 14- bis 49-jährige Zuschauer und ein Marktanteil von 15,6 Prozent machten "Wer wird Millionär? - Das große Special zur Fußball-WM" in der Zielgruppe zum Marktführer in der Primetime.

Marktanteils-Trend: Wer wird Millionär?



Mehr junge Zuschauer lockte am Montag nur "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" vor den Fernseher. Die Show mit Günther Jauch kann die Schwächephase aus dem Februar, als es gegen stärkere Serien-Konkurrenz mehrfach nur für weniger als zwölf Prozent reichte, damit weiter deutlich hinter sich lassen. Insgesamt schalteten diesmal 4,39 Millionen Zuschauer ein, sodass es auch hier mit 16,2 Prozent überzeugend ließ. Die Spitze musste RTL hier jedoch der ZDF-Krimireihe "Unter anderen Umständen" überlassen, die trotz Wiederholung auf 4,69 Millionen Zuschauer sowie 17,1 Prozent Marktanteil kam.

Das Erste erwischte dagegen keinen allzu berauschenden Abend. So erreichte die Doku-Reihe "Was Deutschland bewegt" zu Beginn lediglich 1,84 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 6,9 Prozent beim Gesamtpublikum. Gemessen daran lief es bei den 14- bis 49-Jährigen mit 5,0 Prozent noch vergleichsweise ordentlich. "Hart aber fair" steigerte sich anschließend leicht auf 2,37 Millionen Zuschauer, ehe die "Tagesthemen" mit 2,45 Millionen Zuschauern für den Höhepunkt des Abends sorgten.

Bei RTL profitierte derweil "Extra" vom erfolgreichen Vorlauf durch "Wer wird Millionär?". Das Magazin erreichte um 22:15 Uhr noch 2,81 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 13,5 Prozent in der Zielgruppe. Weil es diesmal auch für die Scripted Realitys in der Daytime gut aussah, war RTL am Montag mit 13,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen klarer Marktführer.

Teilen