ProSieben-Ranking bleibt blass, Vox punktet mit "Pixels"

Die meistgesehenen Sendungen bei Jung und Alt liefen am Donnerstag nicht in der Primetime, wo die meisten Sender ohnehin auf Wiederholungen setzten. ProSieben zeigte mit "Die Besten" zwar ein Ranking in Erstausstrahlung, blieb aber erneut blass.



08.06.2018 - 09:40 Uhr von Uwe Mantel 08.06.2018 - 09:40 Uhr

Der größte Teil der Sender war eine Woche vor Beginn der WM bereits weitgehend im Sommermodus und zeigte am Donnerstagabend nur Wiederholungen - insofern ist es nur folgerichtig, dass die meistgesehenen Sendungen am Donnerstag auch gar nicht um 20:15 Uhr zu sehen waren. Ganz vorne rangiert da beim Gesamtpublikum das "heute-journal" mit 3,93 Millionen Zuschauern, dahinter kommt die "Tagesschau", die im Ersten 3,59 Millionen Zuschauer sahen (alle Zuschauer in den Dritten, bei 3sat und Phoenix nicht mitgezählt). Erst dahinter folgte ein Aufguss von "Lena Lorenz" im ZDF, der mit 3,29 Millionen Zuschauern immerhin solide 12,7 Prozent Marktanteil erzielte. Die Wiederholung von "Mörderhus - Der Usedom-Krimi" im Ersten kam mit 2,9 Millionen Zuschauern auf 11,2 Prozent Marktanteil.

Bei den 14- bis 49-Jährigen zeigetn unter den großen Sendern nur RTL II und ProSieben keine Wiederholungen um 20:15 Uhr. Während RTL II mit "Hartes Deutschland" hervorragend dastand, blieb ProSieben mit seinem in der vergangenen Woche neu gestarteten Rankingformat "Die Besten" auch in Woche 2 blass. "Die 33 größten Heldengeschichten aus 5 Jahrzehnten" waren nur für 8,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen gut. Insgesamt sahen nur 980.000 Zuschauer zu. Immerhin konnte sich "red." im Anschluss auf 10,8 Prozent Marktanteil steigern.

Während sich RTL mit Wiederholungen von "Alarm für Cobra 11" noch recht gut schlug und zunächst 12,8 und dann 12,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte, tat sich "Bad Cop" im Anschluss mit 8,6 Prozent schon deutlich schwerer. Rundum zufrieden sein kann Vox, wo der Film "Pixels" sehr gute 11,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erzieltre. Auch "Die Notrufzentrale" lief im Anschluss mit zunächst 7,4 und dann 8,7 Prozent Marktanteil sehr ordentlich. kabel eins startete mit "Die Unbestechlichen" zwar mit nur 4,4 Prozent Marktanteil mau in den Abend, dafür steigerte sich "GoodFellas" im Anschluss aber noch auf gute 6,9 Prozent Marktanteil.

Sat.1 zeigte wieder drei Folgen von "Criminal Minds" am Stück und kam damit auf Marktanteile zwischen 7,6 und 8,0 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Nach diesem ohnehin mauen Start in den Abend, konnte später auch das Finale der achten Staffel von "Profiling Paris" gar nichts mehr reißen und ging mit nur 5,8 Prozent Marktanteil unter. Im Schnitt erreichte die achte Staffel nur 7 Prozent Marktanteil bei Sat.1 und war damit die bislang mit Abstand erfolgloseste.

Marktanteils-Trend: Profiling Paris



