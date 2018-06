RTL-Momente überzeugen, auch "Donna Leon" stark

© RTL

Gegen die Fußball-WM kann man die Quoten-Highlights der anderen Sender an einer Hand abzählen. Am Samstag überzeugten im Ersten zwei Wiederholungen von "Donna Leon", beim jungen Publikum sorgten die "Größten RTL-Momente" für gute Quoten.



Das Erste hat am Samstag einen Tagesmarktanteil in Höhe von 9,0 Prozent erreicht, das ZDF war dank der Fußball-WM mit 31,5 Prozent mehr als dreimal so erfolgreich. Noch eklatanter fiel der Unterschied beim jungen Publikum aus: Während man sich in Mainz hier über 34,4 Prozent freuen konnte, kam RTL auf Rang zwei auf 7,7 Prozent. Keine Frage, alle Sender mussten kleine Brötchen backen, bei RTL und dem Ersten lief es aber immerhin in der Primetime rund.

So erreichten "Die größten RTL-Momente aller Zeiten" ab 20:15 Uhr im Schnitt 880.000 Zuschauer im Alter zwischen 14 und 49 Jahren. Damit war die Rankingshow auf Rang 19 des Tagesrankings die erfolgreichste Sendung, die nicht vom ZDF kam, der Marktanteil lag bei vergleichsweise sehr guten 12,6 Prozent. Insgesamt sahen 1,81 Millionen Menschen zu. Sonst erreichte RTL aber mit den meisten Formaten am Samstag teils tief einstellige Marktanteile.

Das Erste unterhielt mit einer alten Folge von "Donna Leon" zur besten Sendezeit zunächst 3,73 Millionen Zuschauer, damit waren 15,1 Prozent Marktanteil drin. Eine zweite Episode erreichte danach immerhin noch 3,17 Millionen Zuschauer und auch damit waren recht gute 13,2 Prozent drin. Auch die "Tagesthemen" kamen mit 11,7 Prozent auf einen zweistelligen Wert, der Rest des Programms musste in der Regel aber mit deutlich weniger auskommen.

Andere Sender waren dagegen nicht so gut unterwegs: ProSieben holte mit dem Film "Duff" nur 8,7 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, die Wiederholung von "Indiana Jones und der Tempel des Todes" fiel danach auf 3,7 Prozent. Der Tagesmarktanteil von ProSieben lag bei 5,9 Prozent. Für Sat.1 lief es mit 5,4 Prozent noch etwas schlechter, hier holte "Megamind" in der Primetime zunächst 7,7 Prozent, ehe "Ocean’s Eleven" noch für 5,9 Prozent gut war.

