"Crash Test Promis" schlägt sich gegen WM am besten

Zwei vor mehr als eineinhalb Jahren aufgezeichnete Ausgaben der "Crash Test Promis" finden gegen die WM nun doch noch ihren Weg auf die Bildschirme. Zum Start lief es für RTL gar nicht mal so schlecht, kein anderer Sender hatte gegen die WM mehr junge Zuschauer.



21.06.2018 - 09:02 Uhr von Timo Niemeier 21.06.2018 - 09:02 Uhr

Wie viel man bei RTL von der Show "Crash Test Promis" hält, kann man gut an der derzeitigen Programmierung sehen. Eineinhalb Jahre lang war die Show nicht bei den Kölnern zu sehen, ausgerechnet zur WM schiebt RTL nun zwei bislang noch nicht ausgestrahlte Ausgaben ins Programm ein. Zum Auftakt lief es damit allerdings gar nicht so schlecht gegen die übermächtige Fußball-Konkurrenz: 720.000 Zuschauer im Alter zwischen 14 und 49 Jahren sahen sich die Show mit Daniel Hartwich an, der Marktanteil in der Zielgruppe lag bei 8,1 Prozent.

Insgesamt schalteten 1,29 Millionen Menschen die "Crash Test Promis" ein. Die gute Nachricht für RTL: "Stern TV" konnte sich im Anschluss noch recht deutlich steigern. Die Sendung mit Steffen Hallaschka interessierte 1,57 Millionen Zuschauer, der Marktanteil beim jungen Publikum kletterte auf 11,7 Prozent. Erfolgreichste RTL-Sendung am Mittwoch war aber einmal mehr "GZSZ", das am Vorabend fast zweieinhalb Millionen Menschen erreichte und damit auf 19,1 Prozent Marktanteil kam. In der Primetime war RTL jedenfalls der erfolgreichste Nicht-WM-Sender beim jungen Publikum. Aber auch bei Sat.1 muss man angesichts der starken Konkurrenz nicht unzufrieden sein. Der Film "Wasser für die Elefanten" erreichte 1,16 Millionen Zuschauer, 570.000 kamen dabei aus der werberelevanten Zielgruppe. Der Marktanteil lag bei 6,6 Prozent. Die "Sat.1 Reportage" kam danach immerhin noch auf 7,1 Prozent. Bei ProSieben sorgten zwei alte Folgen von "Grey’s Anatomy" für 6,1 und 6,3 Prozent Marktanteil, "Two and a Half Men" steigerte sich danach noch auf bis zu 9,7 Prozent, um weit nach Mitternacht waren für die Sitcom sogar zweistellige Werte drin. Für die drei großen Privatsender lief es damit am Mittwoch gegen die WM insgesamt recht gut. RTL erreichte mit 10,0 Prozent immerhin einen zweistelligen Tagesmarktanteil, ProSieben und Sat.1 werden mit ihren 7,9 und 6,7 Prozent auch ganz sicher leben können - das es auch deutlich schlechter laufen kann, bewies unter anderem Vox, das nur auf 3,8 Prozent kam.

