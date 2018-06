ProSieben und Vox nach Abpfiff mit zweistelligen Quoten

© ProSieben

Nach dem Abpfiff bei der WM traf ProSieben am Sonntagabend mit seinem Film-Programm den Geschmack der Zuschauer: "Wolverine" steigerte sich auf einen zweistelligen Marktanteil. Ein Erfolg, der auch Vox mit "Prominent!" gelang.



25.06.2018 - 09:21 Uhr von Alexander Krei 25.06.2018 - 09:21 Uhr

Gegen die Fußball-Weltmeisterschaft waren am Sonntagabend in der Primetime für die Konkurrenz zunächst keine zweistelligen Marktanteile drin - erst zu später Stunde sah es dann auch bei den Privatsendern allmählich wieder besser aus. So brachte es etwa "Wolverine: Weg des Kriegers" bei ProSieben auf gute Zahlen: Um 22:45 Uhr lockte der Spielfilm noch 920.000 Zuschauer vor den Fernseher, in der Zielgruppe lag der Marktanteil zu diesem Zeitpunkt bei richtig guten 12,3 Prozent.

Schon "Godzilla" hatte dem Sender zuvor keinen völligen Schiffbruch eingebracht: Mit 1,54 Millionen Zuschauern sowie 8,2 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe kann man in Unterföhring angesichts der WM-Konkurrenz durchaus zufrieden sein. Gleiches gilt für RTL, wo "Dating Queen" mit 9,2 Prozent sogar noch etwas gefragter war. Hier schalteten insgesamt 1,62 Millionen Zuschauer ein.

Sat.1 kam mit "Catch Me If You Can" dagegen nicht über 1,02 Millionen Zuschauer sowie 5,0 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum hinaus. Seine höchste Reichweite verzeichnete der Sender bereits am Vorabend mit "Julia Leischik sucht: Bitte melde dich": In der Zeit zwischen den beiden WM-Spielen kam das Format immerhin auf 2,08 Millionen Zuschauer, schlug sich in der Zielgruppe mit 6,6 Prozent Marktanteil aber dennoch nur mäßig.

Vox lag mit "Hot oder Schrott" sogar noch etwas vor der Vermissten-Suche und erreichte gute 7,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. In der Primetime erzielte eine Wiederholung von "Promi Shopping Queen" schließlich immerhin noch 5,5 Prozent, ehe "Prominent!" um 23:28 Uhr sogar richtig aufdrehte. Auf sehr gute 10,3 Prozent brachte es das Magazin, sodass Vox zu diesem Zeitpunkt sogar RTL hinter sich ließ.

