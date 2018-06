Sat.1 wird für Serien-Erstausstrahlungen nicht belohnt

© 2016 Warner Bros.

Obwohl Sat.1 als einziger der großen Privatsender am Montagabend auf frisches Programm setzte, gab's nur schwache Quoten. "Lethal Weapon" tat sich gegen die WM so schwer wie noch nie. Bei RTL II ging die Telenovela "Schwestern" baden.



26.06.2018 - 09:43 Uhr von Alexander Krei 26.06.2018 - 09:43 Uhr

Als großer Überflieger erweist sich die zweite Staffel von "Lethal Weapon" zwar nicht, doch zuletzt steigerte sich die US-Serie immerhin auf bis zu 9,7 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. So gesehen kommt es schon etwas überraschend, dass Sat.1 derzeit selbst gegen die Fußball-WM neue Folgen versendet - und zwar sogar im Doppelpack. Belohnt wurde der Sender allerdings nicht.

Nur 1,56 Millionen Zuschauer schalteten um 20:15 Uhr ein, mehr als ein Marktanteil von 5,3 Prozent war damit für die Serie in der Zielgruppe nicht drin. Das bedeutete zugleich einen neuen Tiefpunkt, der direkt im Anschluss sogar noch unterboten wurde. Die zweite Folge verzeichnete nämlich sogar nur noch 4,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, insgesamt blieben 1,54 Millionen Zuschauer dran.

Marktanteils-Trend: Lethal Weapon



Auch mit zwei Wiederholungen von "Hawaii Five-0" konnte der Sender im weiteren Verlauf des Abends nichts mehr reißen. Die Marktanteile bewegten sich mit 6,2 und 6,9 Prozent auch hier im roten Bereich. Allerdings gelang es auch RTL nicht, am Montagabend in die Zweistelligkeit vorzudringen. So kamen zwei aufgewärmte Folgen von "Undercover Boss" zum Start in den Abend nicht über Werte von 6,1 und 6,5 Prozent in der Zielgruppe hinaus, insgesamt erreichte der Sender um 20:15 Uhr gerade mal 1,17 Millionen Zuschauer.

Nicht von Erfolg gekrönt war zudem der Versuch von RTL II, die Telenovela "Schwestern - Volle Dosis Liebe" noch einmal in der Primetime auszustrahlen. Schon zu Beginn des Abends zählte die Serie gerade mal 380.000 Zuschauer und einen Marktanteil von 2,8 Prozent in der Zielgruppe. Zwei Stunden später lag der Marktanteil sogar bei nur noch 1,9 Prozent.

Teilen