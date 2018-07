Best of the Rest: Dieter Bohlen landet knapp vor "Ice Age"

© RTL/Stefan Gregorowius

Sat.1 konnte mit "Ice Age" am Samstag trotz Fußball-WM einen Marktanteil über Senderschnitt einfahren, knapp davor landete noch der Aufguss der Bohlen-Show von RTL. kabel eins kann auf einen insgesamt gelungenen Samstag blicken.



01.07.2018 - 09:48 Uhr von Uwe Mantel 01.07.2018 - 09:48 Uhr

Mit fast 47 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen war die Fußball-WM am Samstagabend natürlich das dominierende Programm, gegen das nicht anzukommen war. Trotzdem gelang es Sat.1, mit dem Film "Ice Age" um 20:15 Uhr 8,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen zu holen und damit sogar über dem Senderschnitt der letzten Monate zu liegen. 1,29 Millionen Zuschauer hatten insgesamt eingeschaltet, beim Gesamtpublikum entsprach dies einem Marktanteil von 5,2 Prozent.

Sat.1 musste sich im Verfolgerfeld trotzdem noch knapp RTL geschlagen geben, das nochmal "Dieter Bohlen - Die Mega Show" aus dem vergangenen Jahr aus dem Archiv holte und damit 9,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte. 1,8 Millionen Zuschauer interessierten sich insgesamt für die Bohlen-Show. ProSieben kam unterdessen sehr schwer in den Abend: "Margos Spuren" kam um 20:15 Uhr nicht über 5,0 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe hinaus, "Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels" steigerte sich danach zwar, lief mit 7,3 Prozent Marktanteil aber ebenfalls nicht gut.

Da wird man bei RTL II mit dem Verlauf des Abends schon deutlich zufriedener sein. Zwar lief "Der Mann in der eisernen Maske" zum Start in den Abend mit 3,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen ebenfalls nicht gut, danach punktete aber "Land of the Dead" mit 6,9 Prozent Marktanteil, deutlich mehr als der Senderschnitt.

kabel eins lag mit einem Tagesmarktanteil von 5,3 Prozent sogar über den ganzen Tag gesehen auf Normal-Niveau als gäbe es gar keine WM. Hier liefen schon tagsüber die US-Serien sehr gut, "Castle" kratzte am Nachmittag sogar an der Zweistelligkeit mit bis zu 9,8 Prozent Marktanteil, "Elementary" hielt sich gegen den Fußball dann bei um die 5 Prozent, und legte am Vorabend noch auf bis zu 6,2 Prozent zu. "Hawaii Five-0" musste um 20:15 Uhr dann mit 3,8 Prozent Marktanteil zunächst zwar kleinere Brötchen backen, doch "Scorpion" ließ nach dem Schlusspfiff bei der WM den Marktanteil umgehend wieder über die 5-Prozent-Marke steigen.

Teilen