"Big Bang Theory"-Marathon rettet ProSieben den Abend

ProSieben hat sich am Montag abseits der WM mit seinen Sitcoms richtig gut geschlagen. Sat.1 wurde für seine Krimi-Erstausstrahlungen dagegen erneut nicht belohnt. Mit Problemen kämpften zudem RTL und die "Schwestern" bei RTL II.



03.07.2018 - 09:32 Uhr von Alexander Krei 03.07.2018 - 09:32 Uhr

ProSieben war am Montag mit einem guten Tagesmarktanteil von genau zehn Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen der stärkste Verfolger des WM-Senders ZDF. Geholfen haben dabei vor allem Sitcoms: So erreichte schon "Two and a half Men" am Nachmittag bis zu 18,6 Prozent Marktanteil, was dem Privatsender zeitweise die völlig ungefährdete Marktführerschaft einbrachte. Am Abend war dann auch noch auf "The Big Bang Theory" Verlass: Zwar kam der Sitcom-Marathon in direkter Konkurrenz vorübergehend nicht über 6,9 Prozent Marktanteil hinaus, doch am späten Abend lagen die Marktanteile noch einmal im zweistelligen Bereich.

Am besten lief es um 22:40 Uhr, als der Marktanteil auf sehr gute 13,3 Prozent anzog. Insgesamt waren zu diesem Zeitpunkt im Schnitt 1,22 Millionen Zuschauer dabei. Von solchen Werten konnte Sat.1 dagegen nur träumen - und das, obwohl man dem Publikum sogar erneut Erstausstrahlungen servierte. Belohnt wurde der Sender dafür aber auch diesmal nicht: Nur 1,54 Millionen Zuschauer sahen ab 20:15 Uhr die letzten beiden Folgen der zweiten Staffel von "Lethal Weapon", in der Zielgruppe lagen die Marktanteile bei nur 5,4 und 6,2 Prozent. Auch "Hawaii Five-0" konnte sich später am Abend nicht steigern.

Ebenfalls mau begann der Abend für RTL, das am Montag ausgerechnet mit dem Drittanbieter-Magazin "Spiegel TV" den besten Marktanteil verbuchte. Auf dem neuen Sendeplatz am späten Abend reichte es zum Auftakt für immerhin 10,7 Prozent, nachdem "Extra" zuvor nur 9,9 Prozent Marktanteil erreichte. Für zwei Aufgüsse von "Undercover Boss" reichte es ab 20:15 Uhr aber für lediglich 7,5 beziehungsweise 6,0 Prozent Marktanteil. Mehr als 1,35 Millionen Zuschauer waren nicht drin. Weil tagsüber auch die Scripted Realitys nichts reißen konnten, lag der Tagesmarktanteil von RTL dann auch nur bei 8,5 Prozent.

Zufrieden kann man dagegen bei Vox sein, wo "Goodboye Deutschland" in der Primetime respektable 7,2 Prozent Marktanteil erzielte. RTL II traf mit seiner Soap "Schwestern - Volle Dosis Liebe" dagegen auch diesmal nicht den Geschmack des Publikums und musste sich mit Werten zwischen 1,4 und 2,3 Prozent begnügen - am Ende waren gerade mal 150.000 Zuschauer dabei, sodass der Sender noch hinter Sat.1 Gold, ProSieben Maxx oder Nitro rangierte. ZDFneo verbuchte derweil mit zwei Folgen von "Inspector Barnaby" bis zu 1,17 Millionen Zuschauer.

