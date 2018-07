Vox landet am Mittwoch noch hinter Nitro und Super RTL

© Vox

Nachdem die Achtelfinal-Partien vorbei sind, hatten die Privatsender am Mittwochabend eigentlich die Chance, den fußballfreien Abend zu nutzen, um etwas Boden gut zu machen. Gut lief es aber bei den großen Sendern eigentlich nur für RTL mit "Die 25" und "Stern TV", Sat.1 schlug sich zumindest zum Start in den Abend mit 8,7 Prozent Marktanteil für "Sieben verdammt lange Tage" noch solide. Die anderen ließen die Gelegenheit hingegen ungenutzt verstreichen.

Besonders bitter begann der Abend für Vox. Dort hatte man sich für einen Viererpack der Serie "Perception" entschieden, der mit 1,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen sehr schwach in den Abend startete, auch die zweite Folge lief mit 2,2 Prozent Marktanteil miserabel. Immerhin zog die Reichweite im Lauf des Abends weiter über 4,1 auf zuletzt 5,1 Prozent um 23 Uhr an - doch auch damit lag die Serie noch klar unter dem sonstigen Senderschnitt.

Vox musste sich damit den Serienabenden der kleineren, konzerninternen Konkurrenz geschlagen geben. "Dr. House" erzielte bei Super RTL nämlich Marktanteile zwischen 3,9 und 4,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Bei Nitro startete "Law & Order: SVU" mit 1,9 Prozent in den Abend und steigerte sich dann über 2,4 auf über 4 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe nach 22 Uhr.

Besser als für Vox lief es zwar auch für ProSieben, zufriedenstellend waren die Primetime-Werte aber auch dort nicht. Ein Doppelpack von "Grey's Anatomy" erzielte ab 20:15 Uhr zunächst 7,6 und dann 6,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, "Two and a half Men" startete um 22:15 Uhr dann mit nur 6,1 Prozent Marktanteil. Immerhin steigerte sich die Sitcom dann aber Stück für Stück und lag nach 23:30 Uhr im zweistelligen Bereich. Zudem konnte sich ProSieben auf seien Sitcom-Strecke am nachmittag verlassen, wo sich beispielsweise "The Big Bang theory" mit bis zu 16,3 Prozent Marktanteil hervor tat. Und auch "Galileo" am Vorabend erwischte mit 11,4 Prozent Marktanteil einen guten Tag.

Am Vorabend lief es mit Marktanteilen um 10 Prozent auch für RTL II gut - doch in der Primetime ließ auch dieser Sender die WM-Pause ungenutzt. "Teenie-Mütter" startete mit 3,6 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe in den Abend, die zweite Folge lief mit 3,1 Prozent noch schlechter, "Die Forensiker" versagte nach 23 Uhr mit nur 2,9 Prozent Marktanteil. Ganz so schlecht sah es für kabel eins zwar nicht aus, doch auf 4,3 Prozent Marktanteil für den Film "Super 8" sind zu wenig.

