Sat.1 setzt sich mit neuer US-Serie "Deception" an die Spitze

Die US-Serie "Deception - Magie des Verbrechens" legte am Donnerstagabend in Sat.1 den besten Start einer US-Serie seit langem hin und machte Sat.1 sogar zum Marktführer. Ärgerlich nur, dass ABC nach einer Staffel schon Schluss machte.



20.07.2018 - 08:57 Uhr von Uwe Mantel 20.07.2018 - 08:57 Uhr

Die größeren deutschen Free-TV-Sender haben mit neuen US-Serien in den vergangenen Jahren keine allzu guten Erfahrungen mehr gemacht, Serien die es zumindest in die Nähe des Senderschnitts schafften, waren da schon die positive Ausnahme. Am Donnerstagabend gelang nun allerdings wieder mal ein überaus überzeugender Einstand - allerdings ausgerechnet mit einer Serie, die in den USA beim Publikum durchgefallen ist und daher nach nur 13 Folgen wieder beendet wurde.

Doch zunächst mal darf man sich bei Sat.1 über einen schönen Auftakt-Erfolg freuen: "Deception - Magie des Verbrechens" holte um 20:15 Uhr hervorragende 15,2 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. Zum Vergleich: Das sonst auf diesem Sendeplatz beheimatete "Criminal Minds" erzielte um 20:15 Uhr zuletzt 2014 einen besseren Marktanteil. 2,32 Millionen Zuschauer hatten insgesamt eingeschaltet, was 9,8 Prozent Marktanteil entsprach.

Die gute Nachricht: Die zweite Folge direkt im Anschluss konnte die Zuschauer, die erst einmal eingeschaltet hatten, weitestgehend halten, die absoluten Reichweiten waren fast identisch. Die schlechte: Weil insgesamt ab 21:15 Uhr deutlich mehr Zuschauer vor dem Fernseher saßen, waren die Marktanteile rückläufig. Doch auch mit einem Marktanteil von 13,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen bzw. 9,5 Prozent beim Gesamtpublikum kann man bei Sat.1 hochzufrieden sein. Die "Criminal-Minds"-Wiederholungen konnten diesees Quotenniveau dann allerdings nicht halten, und erzielten am späteren Abend nur noch 8,6 und 9,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen.

Sat.1 schwang sich dank "Deception" aber nicht nur zum Marktführer in der Primetime auf, auch in Sachen Tagesmarktanteil setzte sich mit 10,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen an die Spitze. ProSieben erreichte mit 10,3 Prozent den zweiten Platz, RTL blieb einstellig nur Rang 3. Doch so erfreulich diese Werte sind, so ernüchternd ist der Blick auf den Sat.1-Vorabend: Der Marktanteil von "Genial daneben - Das Quiz" fiel am Donnerstag zwar nicht noch weiter, 6,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen sind aber sicher nicht das, was man sich von dem Format erhofft hatte. Die Gesamt-Zuschauerzahl fiel mit 940.000 sogar erstmals unter die Millionen-Marke.

Zuschauer-Trend: Genial daneben - Das Quiz



