Sommerloch olé: "Independence Day" gewinnt die Primetime

Mit "Independence Day" in Sat.1 hat am Sonntag ein 22 Jahre alter Film den Primetime-Sieg eingefahren, schon am späten Nachmittag und am Vorabend lief es für Sat.1 rund. RTL und ProSieben mussten zur besten Sendezeit deutlich kleinere Brötchen backen.



30.07.2018 - 08:59 Uhr von Timo Niemeier 30.07.2018 - 08:59 Uhr

Wer einen Beweis dafür sucht, dass das Fernsehen derzeit deutschlandweit im Sommerloch weilt, muss nur einen Blick auf die Quoten von Sonntag werfen. Der Primetime-Sieg beim jungen Publikum ging nämlich an den Film-Klassiker "Independence Day". 2,31 Millionen Menschen sahen sich den Streifen zur besten Sendezeit in Sat.1 an. Als der Sender den Film im Februar wiederholte, wurde die Marke von zwei Millionen Zuschauern noch knapp verpasst. Schon beim Gesamtpublikum wurden an diesem Sonntag sehr gute 9,4 Prozent Marktanteil erzielt.

Noch besser sah es beim jungen Publikum aus: 1,11 Millionen Zuschauer waren nämlich zwischen 14 und 49 Jahren alt, hier wurden 13,7 Prozent gemessen. Wie erwähnt reichte das für den Primetime-Sieg, kein anderes Format kam ab 20:15 Uhr in dieser Altersklasse auf noch mehr Zuschauer - nicht einmal die "Tatort"-Wiederholung im Ersten. Dass Sat.1 an einem Sonntag die Primetime für sich entscheidet, hat inzwischen echten Seltenheitswert.

Die guten Quoten konnte der Sender dann aber nicht mit in den späten Abend retten. "Criminal Minds: Beyond Borders" erreichte dort nur 5,9 Prozent Marktanteil. Dafür lief es am Vorabend rund: Eine neue Ausgabe von Julia Leischiks "Bitte melde dich" erreichte 10,2 Prozent, 2,47 Millionen Menschen schalteten ein. Davor holte bereits die Wiederholung von "Traumschiff Surprise: Periode 1" sehr gute 11,6 Prozent.

In der Primetime deutlich kleinere Brötchen backen mussten derweil RTL und ProSieben. Bei RTL kam "Creed - Rocky’s Legacy" auf 960.000 junge Zuschauer und 11,4 Prozent Marktanteil. ProSieben musste sich sogar mit nur 750.000 Zuschauern und 8,9 Prozent beim Film "Spotlight" begnügen. Insgesamt erreichten die beiden Streifen nur 1,59 und 1,32 Millionen Zuschauer. Während es für RTL danach mit "Rocky Balboa" auf 10,2 Prozent hinab ging, steigerte sich ProSieben mit dem Film "Illuminati" auf 10,8 Prozent.

