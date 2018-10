"Babylon Berlin": Die Auftakt-Quoten im 5-Minuten-Verlauf

© Frédéric Batier/X Filme

Die Quoten der ersten Folgen von "Babylon Berlin" im Ersten sind ohne Zweifel ein voller Erfolg. Doch zur Wahrheit gehört auch, dass die Serie im Laufe des Abends fast kontinuierlich Zuschauer verlor. DWDL.de hat sich die Premieren-Zahlen genau angesehen...



01.10.2018 - 11:01 Uhr von Alexander Krei 01.10.2018 - 11:01 Uhr

Wer "Babylon Berlin" gesehen hat, wird schnell bemerkt haben, dass es sich dabei um keine gewöhnliche Serie handelt - entsprechend spannend war die Frage, wie viele Zuschauer dem Mammut-Projekt bei seiner Free-TV-Premiere im Ersten eine Chance geben würden. Tatsächlich dürfte der Start auf dem "Tatort"-Sendeplatz geholfen haben: 7,83 Millionen Zuschauer machten "Babylon Berlin" am Sonntagabend zur mit Abstand meistgesehenen Sendung des Tages (DWDL.de berichtete).

Doch nicht weniger spannend ist der Blick auf den 5-Minuten-Verlauf der Reichweite: Dieser offenbart, dass "Babylon Berlin" sogar mit weit mehr als acht Millionen Zuschauern gestartet ist, viele der Serie aber im Laufe des Abends den Rücken zukehrten. So waren in den ersten fünf Minuten 8,68 Millionen Zuschauer dabei, ab 20:20 Uhr kamen bereits über 300.000 Zuschauer abhanden. Nach 45 Minuten lag die Reichweite dann erstmals unter der Marke von acht Millionen Zuschauern.

Im weiteren Verlauf des Abends rückte diese Marke schließlich zunehmend in weite Ferne - gegen 21:40 Uhr hatte "Babylon Berlin" gemessen an den den ersten Minuten fast eine Million Zuschauer verloren. Um 21:45 Uhr zog die Reichweite allerdings noch einmal leicht an, was wohl mit dem Ende des Pilcher-Films im ZDF zusammenhängen dürfte. 7,92 Millionen Zuschauer wurden zu diesem Zeitpunkt gezählt, doch nur fünf Minuten später lag die Reichweite der Serie schon fast eine halbe Million niedriger.

"Babylon Berlin" im 5-Minuten-Verlauf



© DWDL

Dieser Abwärtstrend hielt bis zum Schluss an: Zwischen 22:20 Uhr und 22:25 Uhr verbuchte "Babylon Berlin" im Ersten noch 6,98 Millionen Zuschauer - und damit immerhin 1,7 Millionen weniger als zu Beginn des Abends. Fast jeder fünfte Zuschauer kam dem Ersten somit innerhalb von etwas mehr als zwei Stunen abhanden, was angesichts der Komplexität des Stoffs aber zu erwarten stand. Unzufrieden muss man angesichts der dennoch beachtlichen Quoten aber natürlich gewiss nicht sein.

Und auch mit Blick aufs junge Publikum lief es bekanntlich glänzend, wenngleich auch dort im Laufe des Abends einige Zuschauer auf der Strecke blieben. Interessant ist allerdings die Tatsache, dass die Reichweite von "Babylon Berlin" bei den 14- bis 49-Jährigen in den ersten 40 Minuten sogar anzog - auf bis zu 2,56 Millionen Zuschauer. Danach ging es aber auch hier nach unten, sodass am Ende noch rund zwei Millionen auf der Uhr standen.

Mit Spannung wird die Branche nun auf den Freitag blicken, wenn die Quoten der nächsten drei Folgen vorliegen werden. Dann steht auch fest, wie viele der am Ende rund sieben Millionen Zuschauer derart großen Gefallen an der Serie fanden, dass sie auch abseits des "Tatort"-Sendeplatzes am Ball bleiben. Die Ausgangslage für die 13 weiteren Folgen könnte jedenfalls kaum besser sein.

Über den Autor

Alexander Krei ist seit 2009 Redakteur beim Medienmagazin DWDL.de. Liebt die große Fernsehshow ebenso wie das kleine Kammerspiel. Analysiert neue Formate und die Quoten am Morgen danach. Sport mag er am liebsten, wenn er in der Glotze läuft. E-Mail an Alexander Krei

@AlexanderKrei bei Twitter

Teilen