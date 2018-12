"The Voice" weiterhin weit unter den Vorjahreswerten

© Sat.1/Andre Kowalski

"The Voice of Germany" liegt zwar weiterhin ohne Frage deutlich über dem Senderschnitt von Sat.1 und konnte auch den Tiefstwert der Vorwoche hinter sich lassen. Doch die Castingshow zeigt trotzdem ungewohnte Schwächen.



10.12.2018 - 09:51 Uhr von Uwe Mantel 10.12.2018 - 09:51 Uhr

"Ist dies die letzte Staffel von 'The Voice'?", titelte "Bild" vor einigen Tagen alarmistisch - was sich natürlich ganz einfach mit einem "nein" beantworten lässte, weil die Castingshow noch immer zum erfolgreichsten gehört, was Sat.1 und ProSieben im Programm haben. Richtig ist aber, dass man nach dem Finale in der kommenden Woche diese Staffel nochmal genau analysieren dürfte - denn "The Voice" zeigte in diesem Jahr insbesondere in der letzten Phase ungewohnte Schwäche.

Immerhin: Nachdem in der vergangenen Woche mit nur noch 10,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe ein Tiefstwert aufgestellt worden war, zog die Quoten zum Halbfinale in dieser Woche wieder etwas an. 11,6 Prozent betrug der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, 2,37 Millionen Zuschauer sahen insgesamt zu. Das war deutlich mehr als der Sat.1-Senderschnitt, aber eben auch deutlich weniger, als man aus den letzten Jarhen gewohnt war. Zum Vergleich: 2017 hatte das Halbfinale noch 3,15 Millionen Zuschauer vor den Fernseher gelockt, der Marktanteil in der Zielgruppe lag bei 15,9 Prozent, auch 2016 war die 15-Prozent-Marke übersprungen worden.

Eher ernüchternd dann auch das Abschneiden von "Big in Finnland - Luke vs. Faisal" im Anschluss: Mehr als 8,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen waren nicht zu holen. 650.000 Zuschauer waren insgesamt ab 23:25 Uhr noch mit dabei. Verlassen konnte sich Sat.1 unterdessen auf "Hochzeit auf den ersten Blick", das am Vorabend mit 13,0 Prozent Marktanteil zu überzeugen wusste.

