Dass Fernsehdeutschland gerne den Urteilen von TV-Richtern folgt, zeigt nicht nur RTL in diesen Tagen. Die Neuauflagen der Sendungen von Barbara Salesch und Ulrich Wetzel sind jüngst für je eine weitere Staffel verlängert worden. Auch ein anderer Fernsehrichter sorgt aber derzeit für hohe Quoten – auch wenn dieser inzwischen in der Politik tätig ist und die Ausstrahlung entsprechend Wiederholungen sind. Zwischen zwölf und 14:45 Uhr zeigte Sat.1 Gold am Sonntag drei alte Folgen von "Richter Alexander Hold" und sicherte sich damit 0,55, 0,69 und 0,63 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Somit sprangen wunderbare 4,9, 5,7 und 5,0 Prozent Marktanteil heraus.

Im Sendezeitraum lag "Richter Alexander Hold" vor ProSieben (eine 10:50-Uhr-Wiederholung von "Joko gegen Klaas – Das Duell um die Welt" erreichte nur etwas mehr als 0,3 Millionen Zusehende), vor Sat.1 (hatte um die 0,5 Millionen) und teilweise auf Augenhöhe mit den "Spider-Man"-Filmen bei RTL, die jeweils auf um die 0,6 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer kamen.



Für hohe Quoten bei Sat.1 Gold sorgte im weiteren Verlauf des Nachmittags auch noch "Im Namen der Gerechtigkeit" mit 0,62 und 0,57 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern und entsprechend 4,7 und 4,1 Prozent Marktanteil. Sowohl Hold als auch die Scripted Reality waren jedoch bei den 14- bis 49-Jährigen nicht übermäßig gefragt. Zwischen einem und 1,5 Prozent Marktanteil schwankten die Werte, was jedoch für einen Sender, der eher älteres Publikum im Blick hat, nicht wild ist.

Den Sonntag jedenfalls schloss Sat.1 mit einem durchschnittlichen Tagesmarktanteil in Höhe von 2,6 Prozent ab. Somit landete der Sender vor dem NDR (2,5%) und nur recht knapp hinter RTLzwei, das auf 2,9 Prozent kam. RTLup holte 1,8 Prozent – hier war es "Das Strafgericht", das tagsüber die besten Quoten holte. Die Folgen um 18:30 und 19:20 sicherten sich zwei Prozent bei allen Zusehenden. 0,46 und 0,55 Millionen Personen schalteten durchschnittlich ein.

