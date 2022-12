am 15.12.2022 - 14:47 Uhr

Noch bevor auf den meisten Sendern das Primetime-Programm begonnen hatte, stand es beim WM-Halbfinale zwischen Frankreich und Marokko am Mittwochabend bereits 1:0. Der frühe Führungstreffer dürfte bei vielen Fans die Laune getrübt haben, die zuvor auf ein möglichst ausgeglichenes Spiel zwischen dem amtierenden Weltmeister und dem Außenseiter aus Afrika gehofft hatten.

Tatsächlich zeigte die Fankurve, die AdScanner auf Basis der Nutzung in den Vodafone-Haushalten ermittelt hat, nach 20:15 Uhr nicht mehr allzu steil nach oben - und nach dem Peak, der kurz vor der Halbzeitpause im ZDF erreicht wurde, ging die Reichweite dann auch in der zweiten Hälfte nicht mehr weiter nach oben. Auffällig: Als die Franzosen in der 79. Minute ein weiteres Mal trafen, zeigte die Quotenkurve sogar ein deutliches Stück nach unten.

© AdScanner

Erst gegen 21:45 Uhr, als mutmaßlich einige Zuschauerinnen und Zuschauer nach dem ARD-Krimi den Sender wechselten, konnte dieser Rückgang noch einmal kurzzeitig wettgemacht werden. Auffällig auch: Nach dem Abpfiff zeigte die Kurve kräftig nach unten - was jedoch eine recht normale Entwicklung darstellt, die man auch schon bei den vorherigen Partien feststellen konnte. Die Analysen sind dann eben doch für viele nicht ganz so spannend wie das Spiel selbst.

Ungeachtet aller Boykott-Diskussionen erreicht die Fußball-Weltmeisterschaft in Deutschland ein Millionenpublikum - auch wenn es offenbar spürbar weniger Fans sind als bei den vergangenen Turnieren. Interessant ist allerdings nicht nur die Frage, wie viele Menschen die einzelnen Spiele gesehen haben, sondern auch, wie sich die Zuschauerzahlen im Laufe der Übertragungen entwickelten. Basierend auf der sekundengenauen Messung von rund einer Million Vodafone-Haushalten zeigen die AdScanner-Kurven, wann die Fans einschalteten - aber auch, wann sie abschalteten. Die Daten, die die Anzahl der eingeschalteten Giga TV-Boxen in den gemessenen Vodafone-Haushalten widerspiegeln, geben also nicht zuletzt Aufschluss darüber, wie die Zuschauerinnen und Zuschauer bei ungewöhnlichen Spielverläufen reagierten.