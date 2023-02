In drei unterschiedlichen, immer aber sehr kurz gehaltenen Spots, berichtet Sky du Mont derzeit als Testimonial, wie er Lotto spielt – und wirbt dabei für den Online-Anbieter Lotto24. Niemand anderes warb am Mittwoch im deutschen Fernsehen fleißiger für ein Produkt wie Lotto24 – nämlich 427 Mal. Dabei liefen etliche Spots auf Nischensendern, was erklärt, dass trotz der Vielzahl an Buchungen die generierte Werbereichweite eher überschaubar ausfiel: Sie verblieb bei weniger als 50 XRP.

Dabei sind übrigens Ballungen von bis zu knapp 450 Buchungen an einem Tag nicht unüblich. Mit Blick auf die vergangenen 30 Tage kam Lotto24 somit auf mehr als 6500 Werbebuchungen im deutschen Fernsehen. Auch über diese längere Laufzeit zeigt sich, dass kleinere Sender hoch im Kurs stehen. Neben Deluxe Music und Servus TV auch der Fernsehsender von Bild. Auf die sechs privaten Vollprogramme entfiel in den zurückliegenden Tagen derweil keine einzige Buchung.

