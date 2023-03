am 01.03.2023 - 11:59 Uhr

Wer sich am Dienstag die Werbeinseln deutscher Sender angesehen hat, hat zu einer nicht geringen Wahrscheinlichkeit Reklame für verschiedene Produkte gesehen, die beim Erstellen der Steuererklärung helfen. So warben etwa Taxfix und Wiso Steuer insgesamt über 400 Mal im Fernsehen – erreicht wurden jeweils um die 45 XRP-Punkte. Taxfix warb deutlich häufiger, aber in weniger reichweitenstarken Programmen.

Auch Steuerbot war mit seinen "Geldregen"-Spots recht häufig vertreten. Rund 180 Mal wurden diese gebucht, allerdings wirklich fast ausnahmslos in der Nische. Der einzige große Privatsender, auf dem diese Werbung vereinzelt stattfand, war RTLzwei. Häufig zu sehen bekamen sie Zuschauerinnen und Zuschauer von Bild, N24 Doku und MTV. Und auch im Pay-TV war Steuerbot sehr aktiv, wie zahlreiche Buchungen bei Sky One, History oder den Warner-Sendern zeigen.

