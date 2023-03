Auch am Donnerstag hat Media Markt wieder das Ranking der reichweitenstärksten TV-Spots angeführt. Zwar wurden ein paar weniger Spots geschaltet als noch am Tag zuvor, doch mit einem XRP von 126,90 kam keine andere Marke im deutschen Fernsehen an Media Markt heran. Anders als am Mittwoch, war diesmal auch C&A ziemlich weit vorne vertreten: Die 154 ausgestrahlten Spots bedeuteten eine Reichweite von 106,25 XRP für das Modeunternehmen.

Alle anderen Marken waren dagegen weit von der 100er-Marke entfernt, was auf einen nicht all zu großen Werbedruck hindeutet. McDonalds und Penny kamen auf den Plätzen drei und vier auf jeweils mehr als 60 XRP, Jysk reichte sogar ein XRP von weniger als 50, um es noch in die AdScanner-Charts zu schaffen.

© AdScanner

Knapp an den Top 10 vorbei schrammte übrigens Taxfix, auch wenn kein anderes Unternehmen mit mehr Spots in den Werbeblöcken vertreten war. Die 241 Ausstrahlungen kamen auf einen XRP von 45,73. Ähnlich häufig und ähnlich reichweitenstark platzierte sich auch Tipico Games.

© AdScanner

Welches Unternehmen hat gestern das Fernsehen am stärksten für seine Kommunikation genutzt? DWDL.de und AdScanner bringen Licht ins Dunkel und veröffentlichen täglich die Hitlisten der Produkte, für die am Vortag die meisten Spots geschaltet wurden bzw. deren Spots die höchsten Brutto-Reichweiten erzielt haben - wobei Eigenwerbung der Sender hiervon ausgenommen ist. Die Messung der Reichweiten basiert auf der sekundengenauen Erhebung der TV-Nutzung von rund einer Million Haushalten in Zusammenarbeit mit Vodafone.

Statt einer durchschnittlichen Werbeinsel-Reichweite macht AdScanner also auch Unterschiede innerhalb eines Werbeblocks sichtbar. Statt der bislang branchenüblichen GRP (Gross Rating Points) spricht AdScanner daher von XRP (Exact Rating Points), die sich immer auf die gemessenen Vodafone-Haushalte beziehen. Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.