Wie in jedem Jahr bündelt Das Erste auch in diesem Sommer Erstausstrahlungen von Kinofilmen unter dem Label "Sommerkino" - und fährt damit ziemlich gut. Der französisch-belgische Film "À la Carte! Freiheit geht durch den Magen" erreichte so am Montagabend im Schnitt 3,88 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, was beim Gesamtpublikum einem guten Marktanteil von 15,5 Prozent entsprach. Bei den 14- bis 49-Jährigen reichte es zwar anders als in den Vorwochen nicht für einen zweistelligen Marktanteil, 8,4 Prozent sind aber dennoch ein guter Wert.

In Sachen Gesamtreichweite konnte das Sommerkino aber erneut nicht mit dem ZDF mithalten, das den Krimi "Neben der Spur: Schließe deine Augen" wiederholte und damit im Schnitt fünf Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer vor den Fernseher locken konnte. Fast jeder Fünfte, der zwischen 20:15 Uhr und 21:45 Uhr lineares Fernsehen schaute, entschied sich fürs ZDF, der Marktanteil lag bei 19,8 Prozent. Dass es bei den 14- bis 49-Jährigen nur für 5,3 Prozent reichte, dürfte man da gerne in Kauf nehmen.

Krimi-Fans bediente das ZDF am Montagabend aber nicht nur in seinem Hauptprogramm, sondern auch bei ZDFneo erfolgreich. Dort liefen gleich zwei Folgen von "Inspector Barnaby". Nachdem die erste Folge ab 20:15 Uhr mit 1,49 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern bereits 5,9 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum erreicht hatte, gewann die zweite Folge ab 21:45 Uhr sogar noch leicht an Reichweite auf 1,57 Millionen hinzu, der Marktanteil schoss auf 8,2 Prozent nach oben.

Davon profitierte später am Abend auch "MaiThink X - Die Show": Die Wiederholung der Folge über Tierversuche erreichte im Barnaby-Schlepptau nochmal 430.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, die Marktanteile beliefen sich auf 3,7 Prozent beim Gesamtpublikum und 1,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

