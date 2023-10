Zunächst erreichte der "Brennpunkt" im Ersten fast ein Viertel aller 14- bis 49-Jährigen, danach kam der "Tatort" noch auf starke 18,5 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum. Erster Verfolger dieser Übermacht ist ProSieben gewesen: Mit dem Film "Guardians of the Galaxy Vol. 2" erreichte man 620.000 Zuschauerinnen und Zuschauer im Alter zwischen 14 und 49 Jahren, damit landete man bei 10,9 Marktanteil. Insgesamt sahen 1,41 Millionen Menschen zu.

Noch etwas mehr Zuschauerinnen und Zuschauer zur besten Sendezeit hatte Sat.1, das mit "James Bond 007 - Skyfall" auf eine Reichweite in Höhe von 1,50 Millionen kam. Davon waren allerdings nur 390.000 zwischen 14 und 49 Jahren alt, sodass der Marktanteil in dieser Altersklasse mit 7,2 Prozent merklich niedriger ausfiel. Der Tagesmarktanteil von Sat.1 lag dann auch bei nur 6,8 Prozent, ProSieben erzielte einen Prozentpunkt mehr.

RTL war angesichts von 8,7 Prozent Tagesmarktanteil stärkster Sender am Sonntag beim jungen Publikum, einen zweistelligen Wert hat man aber recht deutlich verfehlt. Einmal mehr verpasste auch die NFL zur besten Sendezeit mehr als 10 Prozent Marktanteil: Das Spiel zwischen den Seattle Seahawks und den Cincinnati Bengals erreichte im Schnitt etwas mehr als 700.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, das erste Viertel war mit 9,6 Prozent noch am nächsten dran an der Zweistelligkeit. Das spätabendliche Spiel zwischen den Detroit Lions und den Tampa Bay Buccaneers steigerte sich ab dem zweiten Viertel immerhin über die Marke von 10 Prozent, in der Spitze wurden 13,3 Prozent gemessen.

Bei RTL lief am Nachmittag darüber hinaus aber noch ein weiteres NFL-Spiel. Im Rahmen der London Games übertrugen die Kölner das Aufeinandertreffen der Baltimore Ravens und der Tennessee Titans, damit kam man im Schnitt auf etwa 10 Prozent, hier sahen mehr als eine halbe Million Menschen zu. Insgesamt lässt sich festhalten, dass RTL wohl eine treue NFL-Fangemeinde hat. Noch ist sie aber recht überschaubar.

Und noch ein kurzer Blick auf Vox, wo sich ein Promi-Spezial von "Hot oder Schrott" zur besten Sendezeit schwer tat. Nur 800.000 Menschen schalteten ein und sorgten so für 5,6 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. Damit hat "Hot oder Schrott" den Marktanteil des Vorprogramms glatt halbiert, die "Beet-Brüder" erreichten zuvor nämlich noch deutlich bessere 11,2 Prozent. Und auch die Reichweite stimmte: 1,79 Millionen Menschen sahen sich das Gärtner-Format an.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt