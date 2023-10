am 22.10.2023 - 08:44 Uhr

Die "Harry Potter"-Reihe ist ein Phänomen: Wann immer Sat.1 die Filmreihe ausstrahlt - was ziemlich häufig vorkommt -, ist dem Sender ein schöner Quoten-Erfolg sicher. Am Samstag reichte es nun sogar für die Marktführerschaft in der Zielgruppe vor dem "Schlagerbooom" im Ersten und den "RTL Wasserspielen": Durchschnittlich 690.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren entschieden sich für den zweiten Teil von "Harry Potter und die Heiligtümer des Todes" und trieben den Sat.1-Marktanteil damit auf starke 14,7 Prozent.

Der Potter-Streifen erzielte also rund das Doppelte des derzeitigen Senderschnitts und war auch insgesamt mit 1,39 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern erfolgreich. Später am Abend erreichte "BFG - Big Friendly Giant" immerhin noch 8,8 Prozent, ehe "Hüter der Erinnerung - The Giver" weit nach Mitternacht gar noch einmal auf mehr als 13 Prozent kam.

Die starke Film-Strecke am Abend sorgte schließlich dafür, dass Sat.1 am Samstag mit einem Tagesmarktanteil von 7,7 Prozent in der klassischen Zielgruppe noch vor RTL auf dem zweiten Rang landete. Das ist auch deshalb bemerkenswert, weil dem Sender tagsüber nur wenig gelang. Auch ohne die Uralt-Serien "Magnum" und "Baywatch" konnte Sat.1 nicht sonderlich viel reißen: Mittags sackte "Lenßen übernimmt" zeitweise sogar auf gerade mal 0,3 Prozent Marktanteil ab. Immerhin sorgten die "Lebensretter hautnah" um 17:00 Uhr für 5,5 Prozent, was im schwachen Umfeld als ordentlich gewertet werden kann.

Aber auch RTL konnte in der Daytime mit Blick auf die Zielgruppe nicht überzeugen: Dort markierte eine Wiederholung von "Ulrich Wetzel - Das Strafgericht" mit nur 3,3 Prozent Marktanteil den Tiefpunkt. Aber auch "Gala" blieb am Vorabend mit 4,7 Prozent äußerst blass. Abgesehen vom "Blaulicht-Report" am frühen Morgen schaffte letztlich nur "RTL aktuell" vor 20:15 Uhr einen zweistelligen Wert: 11,0 Prozent waren um 18:45 Uhr drin, insgesamt schalteten 2,09 Millionen Menschen ein.

