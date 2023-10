5,95 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen am Sonntagabend im Schnitt den "Tatort: Murot und das Paradies". Für die meisten Sendungen im deutschen Fernsehen wäre das ein uneingeschränkt toller Wert, für "Tatort"-Verhältnisse hingegen liegt es am unteren Rand der Spanne, die "Tatorte" in diesem Jahr bislang erreicht haben. Auch verglichen mit früheren Murot-Krimis ist die Ausbeute recht mau, "Murot und das Gesetz des Karma" etwa erreichte im vergangenen Jahr noch über acht Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer.

Trotzdem war der "Tatort" auch an diesem Sonntag das Maß der Dinge: Der Marktanteil beim Gesamtpublikum belief sich auf 23,8 Prozent, anders gesagt heißt das also: Fast jeder Vierte, der zwischen 20:15 Uhr und 21:45 Uhr vor dem Fernseher saß und lineares Fernsehen schaute, entschied sich für den "Tatort". Stärkster Verfolger war der ZDF-Film "Malubu - Küss den Frosch", der mit 3,97 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern einen Marktanteil von 14,3 Prozent erzielte.

Auch bei den 14- bis 49-Jährigen lag der "Tatort" weit vorn: 1,05 Millionen Personen aus dieser Altersgruppe sorgten für einen Marktanteil von 16,7 Prozent. Platz 2 ging an RTL mit seiner Football-Übertragung - die allerdings erneut über weite Strecken nicht über einstellige Marktanteile hinaus kam. Bei den 14- bis 49-Jährigen pendelte der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe bei der ersten Partie des Abends zwischen den Buffalo Bills und New England Patriots zwischen 7,9 und 8,5 Prozent, zwischen 700.000 und 800.000 NFL-Fans sahen zu. Bei der zweiten Partie kletterten die Marktanteile dann zu vorgerückter Stunde, das dritte Quarter des Spiels Arizona Cardinals at Seattle Seahawks kam ab 23:51 Uhr auf 10,5 Prozent, das vierte Quarter auf 14,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen.

Recht ordentlich fuhr um 20:15 Uhr auch SAt.1, das mit "James Bond 007 - Spectre" immerhin 8,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte. 1,6 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen insgesamt im Schnitt zu. Der Bond-Film "Ein Quantum Trost" erreichte danach 8,0 Prozent in der klassischen Zielgruppe. Bei ProSieben musste sich "Birds of Prey: The Emancipation of Harley Quinn" mit 7,3 Prozent Marktanteil zufrieden geben, ehe "Suicide Squad" nicht über 5,0 Prozent hinaus kam. RTLzwei lag mit "Nachts im Museum" um 20:15 Uhr bei 4,5 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt