Die DFB-Pokalübertragungen und vielleicht auch ein paar Halloween-Feiern haben den privaten Free-TV-Sendern am Dienstagabend Probleme bereitet. ProSieben war mit einer weiteren Ausgabe von "Joko & Klaas gegen ProSieben" zwar der stärkste Fußball-Verfolger beim jungen Publikum, allerdings fiel der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen mit 13,0 Prozent so niedrig aus wie seit mehr als drei Jahren nicht mehr. Die Gesamt-Reichweite fiel mit im Schnitt 1,06 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sogar auf einen Tiefstwert, noch nie in der Geschichte des Formats sahen also linear weniger zu.

Im Anschluss musste auch "Late Night Berlin" Federn lassen: Nachdem es in der Vorwoche erstmals in diesem Herbst wieder für einen zweistellligen Marktanteil gereicht hatte, musste man sich diesmal wieder mit 8,3 Prozent Marktanteil zufrieden geben. Die Gesamt-Reichweite fiel um 90.000 auf nun im Schnitt 310.000 Zuschauerinnen und Zuschauern.

Auch RTL bekam die stärkere Konkurrenz am Dienstagabend zu spüren, das "Somerhaus der Stars" verlor im Vergleich zur Vorwoche über zwei Prozentpunkte und erreichte nur 10,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Die Gesamt-Reichweite fiel um 220.000 auf nun 1,49 Millionen. Richtig schwer tat sich RTL dann im weiteren Verlauf des Abends: "RTL direkt" erzielte noch 7,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, "Extra" lag sogar nur bei 6,1 Prozent in dieser Altersgruppe. Insgesamt verfolgten 0,66 Millionen Menschen das RTL-Magazin.

Sat.1 wiederum tat sich mit seinem Krimiabend schwer: "Navy CIS" startete mit 4,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen schon schwach in den Abend, 1,32 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen hier insgesamt zu. "Navy CIS: L.A." lag danach sogar nur bei 4,1 Prozent in der klassischen Zielgruppe. "Bull" fiel ab 22:15 Uhr dann noch auf 3,1 Prozent zurück, steigerte sich mit einer zweiten Folge aber zumindest wieder auf 6,6 Prozent

Beim Gesamtpublikum konnte sich unterdessen die ARD-Serie "Die Heiland" sogar an die Spitze der Primetime-Charts setzen - profitierte dabei aber wohl auch davon, dass sie größtenteils noch vor Anpfiff der Abendspiele lief. Die Reichweite fiel mit 4,43 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern jedenfalls sogar höher aus als in den letzten Wochen, der Marktanteil lag bei 16,8 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 8,5 Prozent erzielt. "In aller Freundschaft" sahen sich im Anschluss 4,11 Millionen Personen an, hier machte sich die Fußball-Konkurrenz dann doch in einer leicht sinkenden Reichweite bemerkbar.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt