Nach den etwas schwächeren Quoten in der Vorwoche hat sich "Joko & Klaas gegen ProSieben" am Dienstag wieder deutlich steigern können. Von den insgesamt 1,20 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern, die im Schnitt über fast drei Stunden hinweg einschalteten, waren 740.000 im Alter zwischen 14 und 49 Jahren. In der Zielgruppe zog der Marktanteil damit binnen Wochenfrist um drei Prozentpunkte auf starke 16,0 Prozent an - und damit sogar auf einen neuen Staffel-Bestwert.

Mehr junge Menschen erreichte am Dienstag nur die "Tagesschau", die es um 20 Uhr alleine im Ersten auf 960.000 Personen zwischen 14 und 49 Jahren sowie 18,9 Prozent Marktanteil brachte. In der Primetime ging indes RTL erwartungsgemäß als stärkster Verfolger von ProSieben hervor: Hier legte "Das Sommerhaus der Stars" im Vergleich zur Vorwoche ebenfalls zu und kam auf gute 11,6 Prozent Marktanteil. Insgesamt wollten im Schnitt 1,62 Millionen Menschen die Realityshow sehen.

Am späten Abend verloren dann sowohl RTL als auch ProSieben an Zugkraft: Während "RTL Direkt", "Extra" und das "Nachtjournal" jeweils knapp weniger als zehn Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe verbuchten, kam auch "Late Night Berlin" nicht über 9,8 Prozent hinaus - das ist für die Show zwar ansich ein guter Wert, mit Blick auf den starken Vorlauf aber dann doch recht ernüchternd. Insgesamt blieben ab 23:09 Uhr durchschnittlich noch 340.000 Zuschauerinnen und Zuschauer dran.

Durchweg zufrieden sein kann man bei RTLzwei, wo mit gleich drei "Hartz und herzlich"-Dokus Marktanteile zwischen 5,7 und 6,9 Prozent in der Zielgruppe eingefahren wurden. Damit bewegte sich RTLzwei bei den 14- bis 49-Jährigen zeitweise noch vor den Sat.1-Krimiserien, die aber zumindest solide liefen. Am gefragtesten war "Navy CIS" mit 6,3 Prozent Marktanteil sowie insgesamt 1,47 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern. Vox konnte dagegen mit "Hot oder Schrott" diesmal nichts reißen und kam mit zwei Folgen nur auf Marktanteile von 5,1 und 4,1 Prozent.

