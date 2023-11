16,2 Prozent Tagesmarktanteil sind ein deutlicher Beweis für die Stärke des ZDF am Mittwoch. Dass es beim jungen Publikum angesichts von 9,7 Prozent zu Platz zwei im Tages-Ranking reichte, dürfte ein zusätzlicher Bonus für die Mainzer sein. Tatsächlich holte man fast durchweg auf allen relevanten Sendeplätzen hohe Quoten - mit einer Ausnahme. "Hotel Mondial" tat sich am Vorabend erneut sehr schwer.

Die vergleichsweise junge Serie unterhielt ab 19:27 Uhr im Schnitt nur 2,09 Millionen Menschen, das ist ein neuer Tiefstwert. Bislang erreichte man immer mindestens 2,15 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer - diesen Tiefstwert hatte man erst in der vergangenen Woche aufgestellt. Für die Serie sind es aktuell also schwierige Zeiten. Mit 9,0 Prozent Marktanteil lag sie am Mittwoch deutlich unter dem Senderschnitt, außerdem fiel "Hotel Mondial" damit deutlich hinter das direkte Umfeld zurück. Die "heute"-Nachrichten kamen zuvor auf noch fast 4 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer.

Zuschauer-Trend: Hotel Mondial Um dieses Diagram sehen zu können, aktivieren Sie bitte Javascript in den Einstellungen Ihres Browsers. Quelle: DWDL.de-Recherche

dwdl.de/zahlenzentrale ab 3 Jahren

14-49 Jahre

Mit "Bares für Rares", "heute - in Europa", den "Rosenheim-Cops" oder auch "SOKO Wismar" schafften am Mittwoch gleich mehrere Formate in der ZDF-Daytime den Sprung über die Marke von 20 Prozent Marktanteil. Das gelang auch in der Primetime: "Aktenzeichen XY… ungelöst" war mal wieder eine Bank und erreichte 5,14 Millionen Menschen. Damit waren exakt 20 Prozent Marktanteil drin. Rudi Cerne war derweil auch beim jungen Publikum nicht zu schlagen: Eine Million Zuschauerinnen und Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren sorgten in dieser Altersklasse für starke 17,2 Prozent, kein anderer Sender kam nach 20:15 Uhr auch nur in die Nähe des ZDF.

Die guten Quoten erstreckten sich derweil bis in den späten Abend: "Heute Journal", "Auslandsjournal", Champions-League-Highlights sowie "Markus Lanz" und "Heute Journal Update" lagen allesamt bei ziemlich guten Werten, teilweise erreichten die Sendungen auch beim jungen Publikum zweistellige Werte, was das hervorragende Abschneiden auf Tagessicht erklärt.

Das Erste unterhielt mit dem Film "Eher fliegen hier UFOs" zur besten Sendezeit 3,20 Millionen Menschen und kam so auf 12,4 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum. "Plusminus" und die "Tagesthemen" hielten sich im Anschluss knapp im zweistelligen Bereich, "Maischberger" steigerte sich danach wieder etwas auf 12,3 Prozent - 1,51 Millionen Menschen sahen sich die Talkshow am späten Abend an.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt