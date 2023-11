Zwischen "Krimi, Komödie und Liebesfilm" sah die ARD ihren neuen Freitags-Film "Mord oder Watt? Ebbe im Herzen" verortet. Vom Titel her ging der 90-Minüter aber schon deutlich mehr in Konkurrenz zu den ZDF-Freitagskrimis als andere Produktionen, die Das Erste auf dem "Endlich Freitag im Ersten"-Sendeplatz sonst auszustrahlen gedenkt. Die Produktion der Saxonia Media sicherte sich linear gute Quoten, wenngleich sie sich den beiden ZDF-Serien geschlagen geben musste.

So kam "Mord oder Watt?" auf 4,27 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer und somit auf tolle 16,1 Prozent Marktanteil. Gemessen an der Reichweite lief seit dem Ende der Sommerpause nur der Auftakt zu "Einspruch, Schatz!" noch besser. Auch bei den 14- bis 49-Jährigen landete der Genre-Mix mit 7,7 Prozent klar oberhalb der Sendernorm.



Der Tagessieg beim Gesamtpublikum ging derweil auch an diesem Freitag wieder an "Jenseits der Spree", das sich im Zweiten 5,14 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sicherte. "SOKO Leipzig" schloss sich mit 4,61 Millionen an. Die beiden Krimis generierten insgesamt 19,2 und 18 Prozent Marktanteil, bei den Jüngeren wurden 5,8 und 6,3 Prozent ermittelt. Meistgesehenes Freitagsprogramm bei 14-49 wurde übrigens die neue "heute-show", die nach 22:30 Uhr im Schnitt 800.000 Personen dieser Altersklasse zum Einschalten bewegte. 17 Prozent Marktanteil wurden bei den 14- bis 49-Jährigen ermittelt, insgesamt waren es 3,8 Millionen.



Einmal mehr zu überzeugen wusste auch an diesem Freitag die zuletzt bärenstark gestartete BR-Serie "Himmel, Herrgott, Sakrament" im Bayerischen Fernsehen, die nach 20:15 Uhr als Doppelpack programmiert war. Sie kam auf 1,16 und 1,10 Millionen zusehende Personen und bescherte dem BR somit 4,3 und 4,2 Prozent Marktanteil bei allen. Bei den Jüngeren wurden ein und 1,4 Prozent Marktanteil festgestellt.

Der BR schloss den Freitag mit 2,7 Prozent Tagesmarktanteil bei allen ab, ganz vorne rangierte das ZDF mit tollen 15,4 Prozent. Das Erste sicherte sich 10,9 Prozent und landete damit auf der zweiten Position. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurde das ZDF mit 7,4 Prozent Zweiter. Stärker unterwegs war lediglich RTL (10,8%). Das Erste verbuchte 5,9 Prozent.





Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt