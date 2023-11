Erstmals seit den 80er Jahren fand wieder ein Spiel der National Football League (NFL) an einem Freitag, der kein Feiertag war, statt. Amazon hatte für das Übertragungsrecht für Amerika viel Geld auf den Tisch gelegt, um im Rahmen der Partie für seinen Black Friday zu werben. In Deutschland übertrug Nitro ab 21 Uhr live und sicherte sich damit ordentliche Marktanteile. Das Match zwischen Miami und New York kam schon im ersten Viertel auf passable 2,9 Prozent Marktanteil bei den Jüngeren und steigerte sich im zweiten Durchgang dann auf 4,5 Prozent. Nach der Halbzeit holten die beiden Quarter 4,6 und 5,9 Prozent. Die höchste Gesamtreichweite generierte die Partie im zweiten Viertel mit rund 400.000 Zuschauerinnen und Zuschauern.

Im Vorfeld war bereits unter anderem das bis dato glücklose Magazin "Sideline" übertragen worden, das sich in dieser Woche mit Blick auf die erreichten 1,2 Prozent bei den Umworbenen allerdings nicht ganz so schwer tat wie in den Wochen zuvor. Eine höhere Quote hatte die Produktion noch nie erreicht.



Der Sporttag begann derweil schon weit früher. Ab 9:30 Uhr stand die U17-Fußballnationalmannschaft Spanien im WM-Viertelfinale gegenüber; und zog schließlich in die Runde der besten 4 ein (Halbfinale nun am Dienstagvormittag). Übertragen wurde das Match bei Sky Sport News. Vor dem Fernseher waren rund 60.000 Fans dabei, SSN erreichte am Vormittag somit gute 1,2 Prozent Marktanteil beim Publikum ab drei Jahren und 0,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Diese Zahlen geben allerdings nicht das ganze Bild wieder. Zu sehen gab es das Match auch über die App des Anbieters und als Free-Stream im Web.

Die zweite Bundesliga ließ den Ball ab 18.30 Uhr rollen, unter anderem siegte Hamburg knapp mit 2:1 gegen Braunschweig. Etwa 450.000 Menschen schauten hier zu, davon waren 130.000 werberelevant. Bei den Jüngeren wurden 3,5 Prozent Marktanteil ermittelt.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt