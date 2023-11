6,47 Millionen Menschen haben sich am Montagabend zur besten Sendezeit den ZDF-Krimi "Versunkene Gräber" angesehen, damit waren die Mainzer mit Abstand der erfolgreichste Sender in der Primetime. Der Marktanteil lag bei ganz starken 23,6 Prozent . Für das ohnehin erfolgsverwöhnte ZDF war es ein besonderer Krimi: Erfolgreicher war man am Montagabend zuletzt im März dieses Jahres, als "Wo ist meine Schwester?" sogar 6,84 Millionen Menschen (vorläufig gewichtet) erreichte. In dem Film an diesem Montag waren unter anderem Jan Josef Liefers und Stefanie Stappenbeck zu sehen, sie trommelten am Samstag bei "Wetten, dass..?" für den Streifen.

Und auch beim jungen Publikum wusste "Versunkene Gräber" zu überzeugen: 560.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren sorgten in dieser Altersklasse für 9,4 Prozent Marktanteil. Damit lag das ZDF unter anderem vor Sat.1 und Vox. "Die purpurnen Flüsse - Die Kunst des Todes" hielt sich am späten Abend noch bei einer Reichweite in Höhe von 2,10 Millionen sowie 14,1 Prozent, nur beim jungen Publikum fiel man in den roten Bereich - das allerdings ziemlich deutlich angesichts von nur 3,5 Prozent.

Das Erste musste derweil in der Primetime spürbare Verluste hinnehmen. Die von Christoph Maria Herbst gesprochene Naturdoku "Ein Jahr auf unserer Erde" erreichte in Woche zwei 2,16 Millionen Menschen, nachdem es zum Start noch mehr als zweieinhalb Millionen waren. Der Marktanteil ging von 9,1 auf 7,7 Prozent zurück. "Hart aber fair" hielt sich im Anschluss noch bei 2,07 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 8,1 Prozent. Lediglich die "Tagesthemen" steigerten sich später kurz auf 10,9 Prozent, danach ging es für Das Erste aber schon wieder in den einstelligen Bereich zurück.

Richtig schlecht läuft es derweil weiterhin für die deutsch-belgisch-französische Koproduktion "Parlament". Die Folgen sieben und acht der dritten Staffel erreichten zur besten Sendezeit bei One 40.000 und 10.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, für die zweite Folge des Abends weist die AGF daher offiziell 0,0 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum aus. Zunächst waren es 0,1 Prozent. Immerhin kommt die Serie international gut an: Am Montag erhielt "Parlament" eine Rose d’Or in der Kategorie Comedy Drama & Sitcom (DWDL.de berichtete).

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt