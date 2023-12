Eine Woche vor dem Staffel-Finale hat "The Taste" einen kräftigen Sprung nach vorne gemacht: Mit 570.000 Zuschauerinnen und Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren verzeichnete die Sat.1-Kochshow einen starken Marktanteil von 12,8 Prozent und war damit, gemessen an den vorläufig gewichteten Quoten, so erfolgreich wie seit dem Finale vor einem Jahr nicht mehr. Insgesamt schalteten in dieser Woche wieder im Schnitt 1,25 Millionen Personen ein.

Den Tagessieg beim jungen Publikum sicherte sich jedoch die "Tagesschau" - gefolgt von "TV total", das bei ProSieben im Vergleich zur Vorwoche ebenfalls kräftig zulegte. Um drei Prozentpunkt stieg der Marktanteil, sodass unterm Strich starke 14,7 Prozent erzielt wurden. 770.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren waren im Schnitt dabei, insgesamt zählte die Show sogar 1,46 Millionen. Umso rasanter gingen die Quoten danach allerdings zurück: "Zervakis & Opdenhövel. Live" hielten danach nur noch 420.000 Personen vor dem Fernseher und erzielten 5,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, ehe für die Wiederholung des "Jenke. Reports" danach sogar gerade nal noch 2,5 Prozent drin waren.

Deutlich konstanter verlief hingegen der Abend für RTL, wo "Mario Barth deckt auf!" von insgesamt 1,90 Millionen Menschen gesehen wurde. In der Zielgruppe lag die Show zwar mit soliden 11,8 Prozent Marktanteil zunächst klar hinter "TV total", die Marktanteile des Senders blieben dafür auch im weiteren Verlauf zweistellig. So erreichte "RTL Direkt" im Schnitt 11,3 Prozent Marktanteil, "Stern TV" kam auf 12,9 Prozent und das "RTL-Nachtjournal" punktete schließlich sogar mit 16,0 Prozent - besser lief es zuletzt vor einem Monat.

Sehr stark war tagsüber auch "Punkt 12", das über drei Stunden hinweg durchschnittlich auf 17,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe kam. Barbara Salesch und Ulrich Wetzel blieben hingegen anschließend beim jungen Publikum einstellig, "Verklag mich doch" markierte um 17:00 Uhr mit nur 5,4 Prozent sogar den Tiefpunkt des Tages für RTL. "Unter uns" tat sich danach mit 6,5 Prozent ebenfalls schwer.

