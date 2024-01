Es kommt nicht aller Tage vor, dass sich ein Fernsehsender bei weit überdurchschnittlichen Quoten und tollen Reichweiten doch ein Stück weit grämen dürfte. Sport1 dürfen solche Gefühle am Sonntagmorgen dennoch unterstellt werden. Am Samstagabend zeigte der Sender im Free-TV das Spiel zwischen Hamburg und Schalke – in der zweiten Bundesliga ist das in dieser Saison vermutlich die namhafteste Begegnung. In der Hinrunde lief das Spiel als Season-Opener in Sat.1, jetzt hat Sport1 zugegriffen.

Dass der Sender mit dem HSV-Sieg aber nicht die höchste Reichweite der Saison einfuhr, dürfte nicht zuletzt daran liegen, dass die deutsche Handball-Nationalmannschaft parallel zum Zweitliga-Knaller gegen Österreich spielte (und auf fast acht Millionen Fans kam). So war der Termin des Spiels zwischen dem HSV und S04 für Sport1 also reichlich unglücklich. Im Schnitt waren es 0,61 Millionen Fans, die sich am Samstagabend für Live-Fußball bei Sport1 entschieden. Zum Vergleich: In der laufenden Saison hatten bereits fünf Samstagabend-Spiele bei Sport1 höhere Reichweiten, darunter auch Paarungen wie Kaiserslautern gegen Hamburg, Schalke gegen Magdeburg oder Düsseldorf gegen Hertha. Der Topwert 23/24 mit fast 900.000 Fans verbleibt somit beim Spiel zwischen Schalke und Kaiserslautern.



Das Spiel jetzt am Samstagabend zwischen Schalke und Hamburg sicherte sich 3,6 Prozent in der klassischen Zielgruppe. Parallel übertragen wurde das Match zudem auch von Sky, wo weitere 200.000 Fans zuschauten. Hier lagen die Quoten bei 0,7 Prozent insgesamt und 1,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Sky hatte auch schon in den Stunden zuvor mit dem rollenden Leder gepunktet. Ab 15:30 Uhr kamen die Konferenzeinschaltung und die Einzelspiele auf zusammengerechnet 1,39 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Rund 600.000 Personen zwischen 14 und 49 Jahren schauten zwischen 15:30 und 17:30 Uhr zu. In der Zielgruppe war Sky nachmittags mit 20,5 Prozent Marktführer.

Für gute Werte sorgte auch Leverkusens Last-Minute-Sieg beim Spiel gegen RB Leipzig. Die Partie, die um 18:30 Uhr startete, kam bei den Umworbenen auf 6,9 Prozent Marktanteil. Insgesamt schauten 0,72 Millionen Menschen zu. Sky Sport Bundesliga kam den Tag über auf 3,1 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum,

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.4, Marktstandard: Bewegtbild, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt