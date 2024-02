Mit 5,2 und 5,1 Prozent Tagesmarktanteil in der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen wussten am Samstag weder ProSieben noch Sat.1 zu überzeugen. Für beide Sender war es ein ziemlich enttäuschender Tag. Bei ProSieben, wo aktuell offenbar die James-Bond-Wochen ausgebrochen sind, erreichte mit dem 007-Film "Man lebt nur Zweimal" in der Primetime zwar immerhin 1,06 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, beim jungen Publikum waren damit aber nur 6,7 Prozent drin. "Im Geheimdienst ihrer Majestät" fiel danach auf 4,5 Prozent.

In der Daytime tat sich ProSieben fast durchweg schwer: "Grey’s Anatomy" kam am wichtigen Vorabend nicht über 3,1 Prozent Marktanteil hinaus und auch die US-Sitcoms im Vorlauf enttäuschen viel zu oft. In Sat.1 erzielten in der Daytime etliche Folgen der Dailys "Die Landarztpraxis" und "Das Küstenrevier" völlig desolate Quoten und zur besten Sendezeit blieb "The Mitchells vs. The Machines" bei nur 4,3 Prozent hängen - 550.000 Menschen sahen zu. Sat.1 steigerte sich erst am späten Abend und in der Nacht auf solide bis gute Werte.

Dennoch stand am Ende des Tages ein eben sehr enttäuschendes Ergebnis. Und mit Sky Sport war ein Spartensender auch gar nicht mehr so weit entfernt, der erzielte nämlich einen Tagesmarktanteil in Höhe von 4,6 Prozent. Möglich gemacht hat das die Bundesliga: Die Konferenz plus Einzelspiele am Nachmittag sahen 980.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Der Marktanteil beim jungen Publikum betrug damit starke 17,0 Prozent. Das Abendspiel zwischen Bayern und Leipzig verfolgten 870.000 Menschen, was 8,7 Prozent entsprach.

Richtig gut lief es in der Sparte aber auch für ZDFneo und den Disney Channel. Letzterer veranstaltete mal wieder einen "Miracoulus"-Tag - und erreichte so 2,5 Prozent Tagesmarktanteil. "Miraculous - Geschichten von Ladybug und Cat Noir" und diverse Ableger kamen zwischen 8 und 20:15 Uhr in der Spitze auf 4,6 Prozent, vor allem am Vorabend erzielte die Serie gute Quoten. Ab 20:15 Uhr erreichte der Sender mit "Zoomania" dann 450.000 Menschen sowie 3,7 Prozent Marktanteil.

ZDFneo war mit 3,5 Prozent Tagesmarktanteil sogar noch etwas erfolgreicher unterwegs. Und das trotz der Tatsache, dass "Ich glaub, mich knutscht ein Elch" in der Primetime angesichts von 2,2 Prozent weit darunter hängen blieb. Ein "Terra X"-Marathon machte in der Daytime aber ordentlich Strecke und lag zwischenzeitlich bei mehr als 6 Prozent Marktanteil. "Rambo" und "Rambo II" erzielten am späten Abend 3,4 und 3,7 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;