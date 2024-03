Mit "Joey Kelly und Familie - Roadtrip Panamericana" ist RTLzwei in den zurückliegenden Wochen eher schlecht als recht gefahren. Die neun ausgestrahlten Ausgaben erreichten im Schnitt nur 640.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 3,9 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. Mit den "Wollnys" im Programm sollte nun wieder alles besser werden, noch lässt eine Entspannung der Situation aber auf sich warten.

Zwei neue Folgen der Dokusoap erreichten am Mittwoch zum Start der neuen Staffel nur 600.000 und 530.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, also sogar noch etwas weniger als das Kelly-Format in den Wochen davor. Während es die erste Ausgabe der "Wollnys" am Mittwoch immerhin noch auf 4,4 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum brachte, fiel die zweite Folge auf schlechte 3,1 Prozent zurück.

Kabel Eins hatte zur besten Sendezeit mit dem Film "Exodus: Götter und Könige" zwar eine deutlich höhere Reichweite, 900.000 Menschen sahen insgesamt zu, in der Zielgruppe kam dieser aber auch nur auf schlechte 3,8 Prozent Marktanteil. "Batman Begins" lag später noch bei 3,6 Prozent. Dafür machte man am Vorabend Strecke, "Abenteuer Leben täglich" erreichte beispielsweise 7,7 Prozent. Kabel Eins landete so immerhin bei einem Tagesmarktanteil in Höhe von 4,2 Prozent, RTLzwei war angesichts von 4,3 Prozent noch einen Hauch besser unterwegs.

Erfolgreichster Nischensender war Nitro, das am Mittwoch 2,8 Prozent Tagesmarktanteil holte. Zurückzuführen ist das auch mal wieder auf die "Werner"-Filme am Abend: "Werner - Eiskalt" erreichte zur besten Sendezeit 2,7 Prozent und "Werner - Gekotzt wird später" steigerte sich danach noch deutlich auf 5,6 Prozent. Die Wiederholung von "Werner - Eiskalt" ab kurz vor Mitternacht landete dann sogar bei 7,6 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;